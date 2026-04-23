CHACO PARTICIPÓ DE ENCUENTROS NACIONALES PARA FORTALECER POLÍTICAS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

La subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, Gabriela Madzarevich, participó de dos encuentros nacionales clave donde se abordaron políticas públicas, programas y desafíos vinculados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

En primer lugar, formó parte de la 51° edición del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, encabezada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El encuentro reunió a autoridades provinciales, representantes de organismos internacionales y equipos técnicos con el objetivo de fortalecer la articulación federal y la gestión territorial en materia de niñez y adolescencia.

Durante la jornada se presentaron avances de distintos programas nacionales, entre ellos el primer relevamiento nacional de personas en situación de calle, orientado a contar con un diagnóstico integral que permita mejorar la implementación de políticas públicas. Asimismo, se destacó el uso del Sistema Social (SISOC), una herramienta que optimiza recursos mediante datos digitalizados en tiempo real.

También se trabajó sobre el Programa Federal de Primera Infancia y se difundieron actualizaciones del relevamiento de niños sin cuidados parentales 2025. En ese marco, se abordaron iniciativas como “Alerta Pantallas” y el Plan Federal de Capacitación, que incluye la propuesta “Crecer Cuidados”, orientadas a fortalecer la protección integral de derechos.

Además, se puso en valor el trabajo territorial a través del programa Ver para Ser Libres, el recorrido de los trenes de Capital Humano y el rol de los Centros de Familia como espacios seguros para el desarrollo integral de las personas. El COFENAF contó también con la participación de organismos como UNICEF, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

En una segunda instancia, Madzarevich participó de la primera jornada del Encuentro Nacional de Autoridades de Niñez y Adolescencia, titulado “Construyendo compromisos para el fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, organizado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

La apertura estuvo a cargo de Sebastián Medina, junto a Héctor Vito y el equipo de la institución, quienes presentaron líneas de trabajo en curso y promovieron el intercambio entre las jurisdicciones del país.

En ese marco, se firmó un acta acuerdo para la realización de un relevamiento semestral durante 2026 sobre las condiciones del Sistema de Protección de Derechos, además de avanzar en el abordaje de problemáticas comunes a las distintas provincias. Las autoridades presentes expusieron las realidades locales y los principales desafíos que enfrentan en sus territorios.

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