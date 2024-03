CHACO “MINADO DE AUTOS ROBADOS, MOTORES ADULTERADOS, VARIOS SECUESTRO EN LOS ULTIMOS DIAS”

En el ultimo mes hemos publicado mas de 20 autos con motores adulterados o con pedido de secuestro por que fueron robados en otras provincias y que en la nuestra circulaban con total normalidad, hoy nuevamente la policía del Chaco secuestro un nuevo automóvil con numero adulterados , esta vez en el sudoeste.-

D.Z.I.CH. SUP. ZONA XV INT. COMISARIA HERMOSO CAMPO FECHA: 08/03/2024.

HORA: 20:30 a 23:00 CAUSA: Inf. Sum. Jud. MAGISTRATURA: Fiscalía N° 01 – Charata.

SINTESIS: Fecha horas 20:30 tras tomar conocimiento que en localidad Hermoso Campo, se hallaría circulando Automóvil con Documentación y/o numeración apócrifas. Por tal motivo y en conjunto con personal Div. Investigaciones de Charata, nos constituimos por la localidad, y tras control vehicular se logró demorar un Automóvil marca Volkswagen Fox, negro dominio LNH-926, cual se hallaba en poder GONZALO FABIAN GIMENEZ, , ddo. Hso. Campo, dicho rodado a simple vista tendría ADULTERACION EN CALCOMANIAS DE SEGURIDAD.

Se puso en conocimiento al Fiscal, Dr. Elio E. MARI, quien dispuso el secuestro preventivo del rodado y que sea trasladado a la comisaria Jurisdiccional y se de intervención Personal Div. Trans. Urb. Y Pat. Vial Int. Charata.

Posteriormente se hizo presente personal de verificaciones de la Div. Tto. Urbano y Patrulla Vial de Charata, dónde Sgto. Primero Pablo Alcoba, realizó inspección automotora, constatando adulteración de Numero de motor y chasis, patentes no originales, vidrios reemplazados, pintura no original y que no se pudo obtener numeración original del rodado para determinar verdadera identificación del automóvil. Se procedió secuestro vehículo y notificación en situación legal a conductor.

