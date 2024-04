CHACO LOGRÓ SUPERÁVIT FINANCIERO EN EL PRIMER TRIMESTRE: FILOSOFÍAS Y DIFERENCIAS ECONÓMICAS CON EL PERONISMO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Javier Milei en Casa Rosada, y Leandro Zdero en el Salón de Obligado, asumieron el pasado 10 de diciembre. Desde que pusieron pie en el poder reconocieron que el debacle de la economía argentina sería uno de los obstáculos más difíciles que les tocaría afrontar. Este último lunes, el Presidente anunció un superávit financiero en el primer trimestre de su Gobierno. Lo catalogó como una hazaña mundial. En Chaco, los números también acompañaron y a pesar de que no hubo una campaña comunicacional para reconocerlo, las redistribuciones y ajustes permitieron al Ministerio de Economía recaudar más de lo que gasta.

A los economistas les encantan los datos. Afirman que son asesinos de relatos a pesar de que cada uno de los analistas observa lo que quiere ver. Existe hasta una sensación de haber dado bandera blanca respecto a comunicar los resultados económicos por la dificultad que conlleva comunicar en español básico los números que mueven la micro y macroeconomía.

En la cadena nacional del último lunes, Milei anunció un superávit financiero del 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Claramente, los números que maneja Nación no tienen nada que ver con lo palpable en Chaco, una de las provincias que lidera el ranking de pobreza e indigencia en el país.

Cuando Zdero y su gabinete asumieron, el principal lema discursivo correspondía a enfatizar constantemente que la gestión anterior mantenía una economía desordenada, sin transparencia, que se manejaba a dedo y de manera dictatorial. Es por ello que durante estos últimos cuatro meses, el objetivo concreto de los funcionarios de Hacienda estuvo en recortar todos los gastos innecesarios, hacer una reestructuración del haber público y así ahorrar de la manera más eficiente posible bajo la creciente amenaza de la motosierra Milei.

El superávit logrado por Zdero y su ministro de Economía, Alejandro Abraham, corresponde según confirmó este último a Diario Chaco , a los meses de enero, febrero y marzo. En concreto, el Gobierno gastó un total de $ 334.778.217.339,00, y tuvo $ 369.974.059.139,00 de ingresos , lo que arroja un resultado financiero a favor de $ 35.195.841.800,00. Abril todavía no cerró su balance. A diferencia de la economía nacional, donde las maniobras de ajuste y distribución son varias, en la provincia las posibilidades para lograr una recaudación creciente, de manera continua, son pocas.

Es por ello que desde la gestión actual, a pesar de haber logrado sostener las arcas y continuar cumpliendo con obligaciones financieras de Gobiernos pasados, reconocen que un escenario complicado podría acercarse en los próximos meses. «Los recursos que hoy estás teniendo no vienen al ritmo de la inflación. Hay compromisos pendientes donde falta flujo de fondos, hay una complicación», afirmó Abraham a este periodista.

Por mes, la provincia maneja aproximadamente un total de 120 mil millones de pesos. De este 100%, un porcentaje cercano al 60% desaparece cuando el Gobierno hace frente al pago de salarios públicos. En marzo, último mes contable, la masa salarial fue de 65 mil millones de pesos, un número que durante abril será incluso mayor a causa de los aumentos otorgados. La pregunta que realiza la oposición acerca de este escenario es, ¿qué hacen con lo que sobra? Abraham define lo siguiente: «Por fuera tenes becas, programas, contratos. Hay un sinfín de erogaciones». En concepto pareciera básico, pero lo cierto es que, por ejemplo, las deudas de las empresas estatales -SECHEEP y SAMEEP, por sólo nombrar dos-, que son deficitarias en su mayoría, también absorben gran parte de estos miles de millones.

Cuadro del resultado financiero perteneciente al primer trimestre de 2024.

Según los números que manejan ex funcionarios del Ministerio de Hacienda, la provincia logró recaudar durante el primer trimestre un «ahorro» de aproximadamente 35 mil millones de pesos en la cuenta oficial dentro del Nuevo Banco del Chaco. En la gestión actual no coinciden, y catalogan los números «sobrantes» como un simple stand by de compromisos que todavía no fueron afrontados.

«Ahorro no tenes hoy. Tenes compromisos que superan. Lo que te va ingresando vas gastando. No vamos a efectuar mayores compromisos de lo que corresponde a los recursos del mes. No son fondos excedentes. Tenemos anticipos financieros que son las mismas coparticipaciones, y que te descuentan en el mismo mes. Puede que veas en la cuenta, pero en realidad son sólo movimientos«, señaló Abraham.

La filosofía económica con la que se manejó el Ministerio de Jorge Capitanich es similar a la que sostiene el Ministerio de Leandro Zdero: gastar lo que ingresa, no endeudar. Este último punto en realidad tiene sus injerencias discursivas. ¿Qué es deuda? ¿Por qué Zdero se encontró con un «Estado quebrado»?

Desde el peronismo indicaron que la gestión anterior se basó en tener equilibrio fiscal sin deuda oficial y, cada vez que la economía nacional dificultaba a la provincial, paliar las consecuencias con, por ejemplo, superdescuentos. El actual oficialismo entiende que esta versión es parcialmente cierta. Si bien el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, no endeudó a Chaco con una correspondiente ley tal como ocurrió en la era Peppo y los insólitos millones de dólares que venían con legislación norteamericana, sí le acreditan una infalible manera de «patear» obligaciones financieras y la constante emisión mediante un programa de letras. Tampoco consideran que los «superdescuentos» hayan sido óptimos, pues significaban un mayor gasto público a cuenta del Tesoro.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL DIFERENCIA ENTRE LA ECONOMÍA COQUISTA Y LA ZDERISTA?

El actual ministro de Economía define, al igual que el Gobernador, que recibieron un «Estado quebrado» en diciembre debido a una gestión económica de políticas públicas que no iban de la mano con un razonamiento de pago lógico en tiempo y forma. «Se dejaron de atender otras cuestiones. Recibían transferencias discrecionales que nosotros no hemos recibido. El compromiso de deuda que dejaron es sideral. Patearon los certificados de reactivación de obras que habrá que pagar en algún momento», dijo.

Y amplió: «Dejaron obras que sabían que no iban a terminar. El sistema de salud estaba colapsado, sin medicamentos, depósitos de camisolines abandonados. No tenían nada en cuenta. Eso es un Estado quebrado».

Los expertos economistas del peronismo definen que la gestión en realidad gozaba de una muy buena administración, y que si había obligaciones no afrontadas eran a causa de simples cuestiones burocráticas. Por el contrario, discrepan con las políticas económicas actuales porque le acreditan a Zdero un «ajustazo terrible a todo» que, afirman, no era necesario.

Para el PJ, a la provincia «le sobra plata» porque la caída del gasto efectuada, más el ajuste aplicado, son más fuertes. Es bueno recordar, en este sentido, que Abraham sí reconoció que Chaco actualmente genera más ingresos que gastos.

«Ahora te dicen: ‘dejaron deuda en los ministerios’, ‘hicieron una compra y no la pagaron’, ‘los alquileres’. Muchas veces, por las cuestiones burocráticas, pagas cada tres meses, o tres meses juntos. En términos reales, la deuda había bajado, es decir, no creció como creció la inflación», señaló a Diario Chaco un ex funcionario que recorría Casa de Gobierno. A este tipo de deuda, los economistas la denominan «deuda flotante».

UN ENEMIGO EN COMÚN: LA CRISIS DE LA MOTOSIERRA

Tanto radicales como peronistas coinciden en que, más allá de la ideología, el efecto Milei en la economía es un enemigo del cual nadie en la provincia podrá escapar. Y, pensando por extraña casualidad en el bienestar de todos los chaqueños, los aires coinciden en el principal obstáculo que complicará a la provincia: la caída del consumo, y por ende de la recaudación.

Con el pasar del tiempo van quedando atrás el señalamiento de culpas sobre el por qué Chaco es la provincia más pobre. Pero en la actualidad, y a pesar de que Milei logró un superávit financiero, los economistas reconocen que el peor enemigo de Zdero es Milei.

«A Zdero lo que le afecta es la crisis que produce Milei en la economía. Si la gente no consume, el IVA va a caer, la recaudación en términos reales va a caer…pero por la propia crisis. Esta crisis va a hacer que Leandro tenga problemas en la recaudación. Si la gente no consume, no recaudo. Si vos ganas menos cada vez, vas a ir menos a los restaurantes, y esos tipos no van a poder cubrir los costos que tenían antes, y van a despedir a trabajadores, y tampoco van a pagar impuestos», señalan.

A la gravedad de este escenario que avizoran se le suma el recorte de coparticipación a las provincias. Y es entonces donde nuevamente entramos en una diferencia de versiones. Las transferencias automáticas, es decir aquellas que no dependen de Milei, representan para la provincia en términos porcentuales alrededor del 90% de la coparticipación que recibe Chaco. Pero también existen las transferencias no discrecionales, que son aquellas que sí dependen de Milei y que Chaco dejó de recibir en los últimos meses.

La coparticipación recortada en realidad presenta esta arista: ¿cuánto en realidad recortó Milei a Chaco, y cuánto complica verdaderamente a las arcas? Abraham admitió a Diario Chaco que las transferencias no discrecionales no representan la mayoría del presupuesto, sino más bien un porcentaje más reducido que puede variar entre un 5%, o 20% en caso de que el Tesoro de la Nación haya tenido un mes realmente extraordinario. Para volcar a modo de ejemplo, una provincia como Córdoba, del 100% de sus ingresos mensuales, sólo el 50% deviene de la coparticipación, mientras que el otro 50% se generaría a raíz de la recaudación impositiva. A nivel local una recaudación impositiva de ese calibre es soñar con ser Dubai.

La carencia de transferencias no discrecionales en realidad representa el freno a la obra pública y a políticas alimentarias que, previamente, otros Gobiernos podían aplicar. Cierto es que cada gestión administra el dinero como quiere, pero allí incurrimos nuevamente en cuestiones filosóficas sobre cómo y de qué manera gastar el dinero público.

Abraham señaló, en este sentido, que Chaco era una de las provincias que más fondos recibía durante la gestión Capitanich mediante transferencias no discrecionales. Su planteo es, sin embargo, un uso erróneo: «Qué hiciste con la plata, ¿dejaste un sistema de salud equilibrado? ¿Usaron los fondos para recibir a organizaciones sociales?».

«Hay programas nacionales que se dejaron de transferir, es cierto. Hay cosas que dejamos de recibir. Pero estamos gestionando para volver a habilitarlas. En coparticipación tuvimos una caída del 20% en marzo porque no se ajustó con el proceso inflacionario», agregó.

El Gobierno de Leandro Zdero sabe que la situación económica nacional es compleja, y en los últimos meses han llevado adelante negociaciones a contrarreloj para hacer frente a deudas millonarias como la de Peppo. Sin embargo, mantienen la esperanza de que Chaco vuelva a recibir más fondos desde Nación, incluso al tener en cuenta que el gobernador actual no poseería un mal vínculo con la administración libertaria. La expectativa del peronismo de que los funcionarios lancen un plan de recuperación para la provincia también parece ambiciosa pero no a causa de una falta de inexperiencia radical, sino más bien por un efecto motosierra cuyo rayo de luz podría alojarse en el porvenir Pacto de Mayo, donde Milei y Zdero podrían estrechar manos y sellar así nuevos diálogos que le permitan al Ministerio de Economía una mayor maniobrabilidad.

