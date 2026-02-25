CHACO – INICIO DE SESIONES: GARCÍA PROPONE UNA LEGISLATURA ALINEADA CON EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO

En la antesala del inicio del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Chaco, el diputado provincial Joaquín García planteó con firmeza la necesidad de avanzar en una agenda legislativa centrada en el crecimiento del sector productivo y advirtió que el Chaco no puede seguir demorando decisiones claves para el desarrollo.

El legislador remarcó que durante años la provincia arrastró marcos normativos desactualizados que, lejos de incentivar la inversión y la generación de empleo, terminaron generando incertidumbre y frenando oportunidades. “La Legislatura no puede ser un espectador. Tiene que involucrarse y dar respuestas concretas a quienes producen, invierten y generan trabajo”, afirmó.

En ese sentido, García sostuvo que el próximo período legislativo debe marcar un cambio de rumbo, con leyes que acompañen la producción, la industria y los servicios. También subrayó que será central discutir la actualización de normas vinculadas al empleo y la actividad privada, en un contexto en el que, según indicó, la realidad económica exige decisiones que modernicen el sistema laboral. “Sabemos que hay sectores que se resisten a cualquier cambio, pero el Chaco necesita reglas modernas si quiere generar empleo formal y atraer inversiones. Seguir como estamos no es una opción”, señaló.

LOGROS IMPORTANTES REDUCCIÓN DE INGRESOS BRUTOS Y LEY OTBN

Asimismo, destacó las medidas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero para mejorar la competitividad provincial, como la reducción de Ingresos Brutos, la baja del impuesto inmobiliario rural y la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En ese marco, sostuvo que la provincia empieza a recuperar condiciones para producir y crecer, aunque remarcó que todavía quedan desafíos por delante.

Uno de los puntos que resaltó como un avance significativo fue la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), luego de dieciséis años sin modificaciones. Para García, esta decisión era una deuda pendiente con el sector productivo. “Durante demasiado tiempo hubo indefiniciones que perjudicaron a quienes trabajan e invierten. El ordenamiento territorial era una discusión que no podía seguir postergándose”, afirmó.

El diputado también puso el foco en el potencial de la producción primaria como motor de la economía provincial y señaló que, cuando el campo crece, el impacto se traslada al comercio, a los servicios y al empleo en el interior. Sin embargo, advirtió que para consolidar ese crecimiento es imprescindible avanzar en agregado de valor y en infraestructura logística.

Finalmente, García sostuvo que el gran desafío del período legislativo que comienza será dejar de lado discusiones estériles y construir leyes que impulsen el desarrollo real de la provincia. “El Estado tiene que dejar de poner obstáculos y pasar a ser un facilitador. Si queremos un Chaco con más inversión y más trabajo, necesitamos decisiones claras y valentía política para tomarlas”, concluyó.

