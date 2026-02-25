JUAN JOSÉ CASTELLI “ROBO DE MOTOCICLETA EN LA CHACRA 115”

Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de febrero, personas desconocidas sustrajeron una motocicleta de una vivienda ubicada en la Chacra 115.

El hecho ocurrió en el domicilio de Jesi Insaurralde, de cuya galería fue robada una motocicleta marca Motomel 110 cc, patente A122UFV.

Según se informó, los autores ingresaron a la propiedad y retiraron el rodado desde la galería, aprovechando que el portón principal no contaba con candado.

Como detalle distintivo, la motocicleta tiene roto un plástico del lado derecho, cerca del manubrio, el cual se encuentra atado con alambre fino, característica que podría facilitar su identificación.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información sobre el paradero del vehículo, se comunique con las autoridades correspondientes.

