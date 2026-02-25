CHACO: CONTINUA LA BUSQUEDA DE BERNAVE NAVARRO

El personal policial, encabezado por el Subjefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva llevaron adelante un nuevo operativo de búsqueda de Bernavé Navarro en la zona rural de la Estancia El Gramillar, en jurisdicción de la localidad de Enrique Urien.

El ciudadano de 82 años, oriundo de la ciudad de Sáenz Peña, es intensamente buscado por las autoridades. Navarro se encuentra desaparecido desde el 1 de febrero. La última vez que fue visto vestía camisa a cuadrillé verde, jeans celeste y alpargatas negras.

Durante la jornada, se efectuaron rastrillajes a pie y a caballo en el sector indicado, logrando hallar restos óseos. Tras la verificación correspondiente, se determinó que los mismos pertenecían a un ave. Se procedió al formal secuestro de los restos óseos para su análisis.

El dispositivo contó con la presencia del subjefe de la Policía del Chaco, Comisario General Victoriano Silva; el Director General de Seguridad Interior, Comisario General Elías Caballero; la Directora de Zona Interior Villa Ángela, Comisario Mayor Irene Ivana Soloaga; el Supervisor de Zona Interior XII, Comisario Inspector Ariel Martínez; el jefe de la División Investigaciones de Villa Ángela, Comisario Adrián Meister; efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, División Canes, comisarías de Villa Berthet, Du Graty y Samuhú, División Bomberos de Villa Ángela, División 911, División Investigaciones y Departamento Rural de Villa Ángela.

Cabe señalar que desde el momento de la denuncia se vienen realizando tareas investigativas y recorridas preventivas, intensificándose los rastrillajes y controles estratégicos.

Se solicita a la comunidad que ante cualquier información que pueda resultar útil se comunique de inmediato al 911 o a la dependencia policial más cercana.