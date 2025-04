CHACO IMPLEMENTA EL PROGRAMA APRENDO LEYENDO: «QUEREMOS GARANTIZAR QUE LOS CHICOS SALGAN DE TERCER GRADO LEYENDO Y COMPRENDIENDO»

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

A partir del martes 15 de abril comenzarán a llegar todos los materiales que incluye el programa para estudiantes, docentes y escuelas.

El Ministerio de Educación de la provincia viene implementando desde el inicio de este ciclo lectivo el programa de enseñanza de lectura para el aula Aprendo leyendo, una propuesta desarrollada por Fundación Intelexia especialmente diseñado para que los niños adquieran precisión, automaticidad y fluidez para alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora. Más de 9 mil docentes de primer ciclo de nivel primario y maestros de grado sin cargo de toda la provincia se encuentran capacitándose, de la mano del equipo interdisciplinario Intelexia, en la implementación de esta propuesta, en el marco del programa de formación docente Red Aprende.

El objetivo de Aprendo leyendo es que los niños aprendan a leer y a comprender textos a una edad temprana, para luego aprender leyendo otros contenidos. Al respecto, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, aseguró tener «muchas expectativas» puestas en la implementación de esta estrategia en las aulas de la provincia, que además comprende la distribución de materiales de apoyo, libros para el aula y listas de trabajo para el alumno de primero a tercer grado. Naidenoff adelantó que a partir del 15 de abril comenzará a llegar todo este material, al que definió como «altamente significativo», destacando que dará lugar a «un cambio de paradigma» y que dejará en las escuelas chaqueñas «la capacidad instalada para que el chico salga del tercer grado comprendiendo lo que lee, que es el paso definitivo para empezar los cambios, y que de tercero a cuarto grado vaya afianzando esa fluidez y comprensión».

«Esto, de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando con la fundación, nos garantiza que en 8 meses los chicos aprendan a leer, y que comprendan lo que leen; eso representa un salto cualitativo», dijo la ministra, añadiendo que «si el chico no lee, no comprende lo que lee, no hay un pasaje de ciclo adecuado”.

Intelexia está conformada por un equipo interdisciplinario de expertos en educación, investigación y desarrollo de herramientas pedagógicas, quienes trabajan con un compromiso compartido por transformar la enseñanza de la lectura, colaborando estrechamente con escuelas y docentes para garantizar que cada niño tenga acceso a una educación de calidad. Este equipo está comprometido con poder garantizar que todos los niños puedan aprender a leer, una habilidad esencial para su desarrollo personal y el de la sociedad. Diseñan herramientas pedagógicas basadas en la evidencia científica, apoyando a docentes y escuelas para transformar la enseñanza de la lectura y el aprendizaje en el aula.

