CHACO HACE HISTORIA: PRIMERA PROVINCIA CON UNA “LEY GAMER”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

A través del Decreto 1386/2025 el Gobierno Provincial reglamentó la Ley 3515-S que consiste en la creación de un Programa de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos. De esta forma, Chaco se convierte en la primera provincia del país en reglamentar los deportes electrónicos.

El gobernador Leandro Zdero junto a la secretaria de Gobierno, Carolina Meiriño, realizaron el lanzamiento de la reglamentación de la Ley 3515-S “Ley Gamer”, concretada a partir del Decreto Reglamentario 1386/2025. La normativa consiste en la promoción y difusión de los deportes electrónicos como alternativa deportiva, innovadora, con potencial de desarrollo social, recreativo y educativo.

La presentación contó con la presencia del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH), Fabio Vázquez; el titular del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla y el referente de gamers, Matías Miró de “EW Gaming”. Zdero que cuando era legislador junto a la ex legisladora Claudia Panzardi, comenzaron a trabajar para declarar e

institucionalizar el deporte electrónico. “Costó mucho que los pares y la gente lo entienda, se trató en la legislatura y nunca se reglamentaba pero, por insistencia de Matías y una vez que asumimos, hoy podemos decir que orgullosamente somos la primera provincia que tiene por ley institucionalizados los Juegos de Deporte Electrónico”, aseguró.

Remarcó en la importancia de acompañar a quienes están potenciando estos juegos y dirigiéndose a ellos, aseguró que en el Chaco “encontrarán una comunidad que no solo sueña en institucionalizar estos deportes sino que piensa en la industria de estas nuevas tecnologías y que la provincia tiene mucho para mostrar y mucho para dar”, finalizó.

Programa de Promoción y Difusión de E-Sports y objetivos de la ley

El lanzamiento y reglamentación de esta ley, implican la creación del Programa Provincial de Promoción y Difusión de Deportes Electrónicos, destinado a brindar un marco institucional a la práctica de los e-sports.

La reglamentación implica una serie de objetivos principales: formación y capacitación de jugadores, entrenadores y organizadores; apoyo a clubes y asociaciones civiles; creación y refacción de espacios y gestión de equipos tecnológicos para torneos y entrenamientos; promoción de actividades y eventos; convenios y alianzas con instituciones educativas, organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.

También, considera la creación de una estructura institucional; el impulso de campañas sobre educación, concientización y salud. Además, incluye medidas específicas para la protección de menores y un control de transparencia. “Estamos generando un nuevo espacio”, destacó la secretaria General de Gobernación, Carolina Meiriño, recordando que, en la ocasión se celebra la reglamentación de una ley de autoría del actual Gobernador, durante su función como legislador, y aclara que la misma “va a ayudar a los chicos a trabajar”.

En tanto, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez celebró esta reglamentación: “Estoy feliz de que lo haya hecho el gobernador, que haya sido el autor de esta ley y con todo el equipo del Instituto del Deporte, estamos haciendo felices a muchos jóvenes que quieren ser parte de esto”, aseguró. Explicó que una vez oficializada la reglamentación se comenzará a trabajar con asociaciones de gamers “porque pretendemos que esto sea para toda la provincia y todas las instituciones deportivas”, detalló Vázquez.

MATÍAS MIRÓ: “GRACIAS AL GOBERNADOR POR CONFIAR EN NOSOTROS”

El referente gamer, Matías Miró reparó en la “mirada profunda” del Gobernador Zdero, por entonces legislador provincial, destacando que “confía en nosotros, confía en nuestra comunidad, porque entendió desde el día cero las oportunidades que nos daba a futuro,”. “Él decía, lo vamos a lograr contra todo pronóstico, trabajamos juntos la ley, gracias al gobernador por confiar en nosotros, por apoyarnos. No, no solamente confió, sino que decidió luchar por que esto sea una realidad”, aseguró Miró.

Relacionado