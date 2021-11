CHACO FOR EVER VENCIÓ AL CANDIDATO Y LLEGÓ A LA FINAL POR EL ASCENSO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El encuentro terminó 1 a 1 en los 90 minutos, y el arquero forevista volvió a ser figura. El conjunto chaqueño se verá las caras con Gimnasia y Tiro de Salta en la última instancia por avanzar de categoría.

Se enfrentaron en la tarde de este domingo Racing de Córdoba y Chaco For Ever en el partido correspondiente a una de las semifinales con el objetivo de alcanzar ese segundo cupo en la segunda división argentina. Se enfrentaron en la tarde de este domingo Racing de Córdoba y Chaco For Ever en el partido correspondiente a una de las semifinales con el objetivo de alcanzar ese segundo cupo en la segunda división argentina.

Con un gran marco, con chaqueños y cordobeses copando el estadio de Mitre de Santiago del Estero, el partido inició con el arbitraje de Nelson Bejas.

Rápidamente el Negro pudo ponerse en ventaja luego de un desborde de Cristian Ibarra, centro y Enzo Bruno empujándola al fondo de la red, a los 4 minutos del PT.

Tras ello, el conjunto cordobés intentó meterse en partido, pero nerviosismo podía más. Terminó el primer tiempo con dos amonestados, Martínez y Rivero.

En tanto, los dirigidos por Cravero aguantaron la embestida de la Academia, con buen juego y una actuación memorable (nuevamente) del arquero Gastón Canuto, quien ya había atajado dos penales en el encuentro por los cuartos de final.

En el segundo tiempo, ambos equipos se repartieron la pelota, pero el Albinegro mostró firmeza y buen pie, frente al apuro de Racing.

Y no iba ser hasta los 38 del segundo tiempo, cuando Diego Jara puso el empate luego de un cambio de frente de derecha a izquierda, que se ensució con una tapada de Canuto. Pero un pase atrás dejó el balón servido a Jara para que la empuje y ponga la igualdad.

Luego del baldazo de agua fría, For Ever intentó hacerse el dueño de la pelota e intentó disparos contra el arco de Rodríguez, pero no pudieron transformar el empate. Fue un asedio del Negro contra el arco cordobés, incluso en la última jugada Cristian Allende probó desde afuera del área y dio de lleno en el palo, tras lo cual Bejas pitó el final del partido en los 90.

De esta manera, todo se definiría en los penales. For Ever iba a empezar pateando y marcó Allende, mientras que Schiavoni (RC) la impactó en el travesaño. Siergiejuk (FE) volvió a marcar, pero Garnerone (RC) achicó la diferencia. El arquero Canuto (FE) pidió patear y la puso contra un palo, pero Rivero (RC) siguió achicando. Ibarra -la figura del partido- (FE) se la dio en las manos al arquero rival, aunque López (RC) volvió a fallar. Jofre (FE) tenía en sus pies el pase a la final, pero erró, y Jara (RC) convirtió, por lo que todo se definiría a un penal.

Finalmente, Valdez (FE) marcó y obligó a Racing a marcar para igualar. Le tocaba a Chalabe (RC) pero Canuto se puso el traje de héroe y volvió a ser el gran responsable del avance de For Ever a una nueva instancia.

Próximo rival

Ahora For Ever jugará la final por el ascenso ante Gimnasia y Tiro de Salta, quien superó por 2 a 1 a Central Norte de esa misma provincia. Todavía no se sabe día ni horario, aunque podría ser el domingo 5 de diciembre. De todas maneras, el conjunto Albinegro hoy se dedica a festejar en Santiago del Estero.

La previa

For Ever llegó a este partido luego de superar en los cuartos de final a Cipolletti de Río Negro en la definición por penales (4 a 3), luego de que el encuentro terminara 0 a 0 en los 90 minutos.

El Negro se había enfrentado en la fase regular a Racing de Córdoba, ya que compartían la Zona 2. En julio, se vieron en Córdoba, y For Ever perdió 2 a 1. En tanto que el pasado 17 de octubre se enfrentaron en el Gigante de la Avenida, donde igualaron en cero.

El conjunto cordobés había terminado en primer lugar en la Zona 2 por lo que era uno de los grandes candidatos al ascenso. Se enfrentó con Deportivo Madryn (Chubut) en la finalísima por el primer ascenso a la Primera Nacional (segunda división argentina). Los chubutenses se impusieron por 1 a 0 en aquella ocasión. De esta manera, Racing entró al Reducido para conquistar ese segundo ascenso, y venció en su primer partido a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Buenos Aires) por 2 a 0.

Síntesis

Racing de Córdoba (0): Leonardo Rodríguez, Facundo Rivero, Juan Albertinazzi, Santiago Rinaudo, Emmanuel Giménez, Marcio Gómez Pereyra, Martín Garnerone, Franco García, Esteban Parodi, Mariano Martínez, Leandro Fernández. DT: Gustavo Bossio.

Chaco For Ever (1): Gastón Canuto, David Valdez, César More, Pablo Cuevas, Oscar Gómez, Yair Marín, Cristian Ibarra, Marcos Giménez, Matías Romero, Emanuel Díaz Villalba, Enzo Bruno. DT: Daniel Cravero.

Goles: 4’ PT Enzo Bruno (FE). 38’ ST Diego Jara (RC).

Cambios: 24’PT Cristian Allende por César More (FE). 0’ ST Diego Jara por Esteban Parodi (RC). 14’ ST Emiliano Blanco por Franco García (RC). 16’ ST Gonzalo Alarcón por Emanuel Díaz Villalba (FE). 16’ST Lucas Jofre González por Enzo Bruno. 22’ STMarcos Fissore por Pablo Cuevas (FE). 22’ ST Mauro Siergiejuk por Matías Romero (FE). 25’ ST Pablo López por Juan Albertinazzi. 25’ ST Franco Schiavoni por Emmanuel Giménez. 34’ ST Raúl Chalabe por Leandro Fernández (RC).

Amonestados: 45’ PT Mariano Martínez (RC). 47’ PT Facundo Rivero (RC). 33’ ST Pablo López (RC).

Penales: Allende (FE) (O). Schiavoni (RC) (X). Siergiejuk (FE) (O). Garnerone (RC) (O). Canuto (FE) (O). Rivero (RC) (O). Ibarra (FE) (X). López (RC) (X). Jofre (FE) (X). Jara (RC) (O). Valdez (FE) (O). Chalabe (RC) (X).

FE: oooxxo

RC: xooxox

Árbitro: Nélson Bejas.

Estadio: “Doctores José y Antonio Castiglione” de Mitre (Santiago del Estero).

Relacionado