Por la 18ª fecha de la zona B de la Primera Nacional, For Ever ganó en Caseros dándole vuelta el partido a Estudiantes que terminó con dos jugadores menos; Delfor Minervino y Franco Cáceres terminaron expulsados. Jorge Correa adelantó al equipo local en el inicio del complemento, pero David Valdez e Imanol Enríquez lo dieron vuelta para el ‘Negro’ a diez del final.

Gran triunfo del equipo de Pancaldo que se afianza en zona de Reducido y que en la próxima fecha estará recibiendo en el ‘Juan Alberto García’ a Defensores Unidos de Zárate.

El partido

Al arranque tuvo las intenciones claras de juego por parte de Estudiantes que propuso un equipo bastante ofensivo con cinco jugadores de ataque delante del doble cinco. For Ever, por su parte, sabiendo de esto se plantó con dos líneas de cuatro y buscó ser un equipo que lleve peligro por las bandas, sobre todo con Cañete por derecha, aunque en los minutos iniciales no logró conectar con los dos hombres de arriba.

En un campo de juego rápido por las lluvias, el correr de los minutos arrojó dos lesionados; uno por lado. Sobre el cuarto de hora Silva fue reemplazado en el equipo de Caseros y a la media hora del primer tiempo Barbieri en el ‘Negro’.

Intenso se tornó en los últimos minutos de dicha primera parte donde se corrió mucho y el jugador más pensante de For Ever fue Díaz Chaves que se tiró unos metros más atrás para tener control de pelota e incluso pudo generar el primer remate al arco de la vista que fue controlado igual por el arquero Budiño. Al descanso se fueron sin sacarse ventajas.

El complemento se abrió ni bien comenzado con el gol de Estudiantes en apenas dos minutos. Acosta aguantó y descargó para Jorge Correa que la colocó al ángulo de Canuto. De allí en más se vio lo mejor del equipo de Caseros que llegó constantemente sobre el arco del ‘Negro’.

Pancaldo agotó las variantes buscando cortar con el asedio del local y buscar la igualdad. Perinciolo ingresó bien y le dio situaciones al equipo chaqueño y Cañete se soltó más en ataque y desde entonces se vio mejor en el partido al equipo chaqueño.

A diez del final vio la roja en Estudiantes el defensor Delfor Minervino por ir con los dos pies hacia adelante sobre Perinciolo. Y luego llegaron casi de manera continua los goles de For Ever.

Lo empató al partido David Valdez tras recuperar un rebote dentro del área y definir al rincón de Budiño y luego Imanol Enríquez de cabeza conectó un centro de Perinciolo para establecer el 2 a 1 sobre los cuarenta minutos.

Tan bien ingresó Franco Perinciolo en la visita que sobre tiempo cumplido hizo echar a otro jugador de Estudiantes; Franco Cáceres fue a pegarle al hombre de For Ever a la altura de la rodilla y dejó con 9 al ‘Pincha’ de Caseros.

For Ever consiguió un gran triunfo de visitante y escaló una posición en la tabla para sostenerse entre los primeros ocho equipos. La siguiente fecha, el ‘albinegro’ estará recibiendo en el «gigante» de la avenida a Defensores Unidos de Zárate.

Síntesis

ESTUDIANTES (1): Matías Budiño; Hugo Silva (16PT Delfor Minervino), Jorge Benítez, Lautaro Lusnig y Franco Quinteros; Santiago Briñone y Franco Cáceres; Agustín Paz (37ST Bautista Degregorio), Jorge Correa y Tomás Squie (25ST Manuel Vargas); y Mateo Acosta (37ST Darío Rostagno). DT: Andrés Montenegro.

FOR EVER (2): Gastón Canuto; Mauricio Rosales, Gino Barbieri (30PT David Valdez), Mathias Silvera y Alan Luque; Gonzalo Cañete, Santiago Úbeda (11ST Brian Guerra), Maximiliano Romero y Joaquín Mateo (11ST Franco Perinciolo); Mateo Díaz Chaves (11ST Imanol Enríquez) y Matías Romero (25ST Jesús Amarilla). DT: Ricardo Pancaldo.

Goles: 2ST Jorge Correa (E). 37ST David Valdez (FE). 39ST Imanol Enríquez (FE).

Incidencias: 35ST Expulsado Delfor Minervino (E). 45ST Expulsado Franco Cáceres (E).

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Asistentes: Juan Pablo Millenaar y Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.

Estadio: ‘Ciudad de Caseros’, de Estudiantes.

Sport Chaco