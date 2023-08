CHACO FOR EVER EMPATÓ 0 A 0 FRENTE A RIESTRA Y COSECHÓ SU PRIMER PUNTO DE VISITANTE EN EL TORNEO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

En un partido discreto celebrado en el estadio Guillermo Laza en Villa Soldati, Chaco For Ever empató con Deportivo Riestra. Este empate marca el primer punto obtenido por el equipo como visitante después de una racha de 14 derrotas consecutivas en esa condición.

El empate le brindó a «Negro», como se le conoce al equipo, una ventaja adicional sobre Tristán Suárez, su rival directo en la lucha por el puesto de promoción. For Ever también se enfrentará a Aldosivi en el próximo partido, mientras que Riestra se mantiene en la sexta posición de la tabla de la Zona B y está en camino hacia la fase reducida.

Durante la primera mitad, el equipo dirigido por Pancaldo logró establecerse en el centro del campo y creó algunas oportunidades de gol, las cuales no pudieron ser aprovechadas. Sin embargo, a los 23 minutos, «Cachete» Acuña fue expulsado por una falta sobre Juan Galetto.

A pesar de tener superioridad numérica, For Ever experimentó dificultades similares a las que enfrentó en un partido anterior contra Racing de Córdoba. El equipo cedió el control del balón y parte del terreno de juego a Riestra, permitiéndole generar jugadas aisladas que inquietaban la defensa forevista.

En el segundo tiempo, Chaco For Ever adoptó un enfoque más ofensivo y trató de acelerar las transiciones para sorprender a su oponente. A pesar de ello, seguía teniendo dificultades para ser contundente en la zona final, ya que la conexión con Romero era limitada.

A los 21 minutos, Riestra tuvo la oportunidad más clara del partido con un remate de Landriel que se estrelló en el poste, tras un intento de salvada por parte de Silva. For Ever respondió a los 23 minutos con una jugada de Abraham y Allende por la izquierda, pero Romero no pudo empujar el balón al gol. En la fase final del partido, Riestra puso en aprietos a For Ever con jugadas a balón parado, lideradas por el exjugador de River, Gustavo «Tortu» Fernández.

En la última ocasión del partido, una contra dirigida por Villagra que llegó a Bayk, quien remató en el área, fue contenido por Arce. En el rebote, Villagra no logró aprovechar la oportunidad.

El pitido final indicó la conformidad de ambos equipos con el empate. Chaco For Ever regresará a Resistencia con la intención de cambiar su enfoque rápidamente, ya que se avecina un partido en la Copa Argentina contra Villa Mitre de Bahía Blanca en la cancha de Quilmes. Luego, el equipo enfrentará una serie de desafíos exigentes en el torneo local: primero recibirá a Ferro, luego visitará a Gimnasia en Jujuy, y posteriormente se medirá con Quilmes en el Gigante de la Avenida.

