CHACO CONTRABANDO EN ZONA RURAL MAKALLE HORA 05:50
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Zona Rural Camino que une Localidad de Makalle, Selva Rio del Oro Gendarmeria Nacional se encontraban en persecución camioneta Volkswagen, Amarok, Color Gris, por Ruta Provincia. N°3 «Campo La Aurora».
Por ello se implementa Operativo cerrojo con distintas móviles de este Dpto. Rural, Logrando divisar el vehículo en cuestión sobre Ruta Prov. Nro 90 Acceso Col. Laguna lobo donde evade el control y se inicia persecución tomando camino vecinal ex vía viaja con dirección a la Loc. Capitán Solari, virtud a ello se dio aviso vía radial a distintas móviles de la jurisdicción quienes se abocan a la persecución logrando dar con el vehículo a unos 20km al Noreste sobre Camino que une las Localidades de Makalle, Selvas del río de Oro y Colonia Elisa, el rodado se hallaba abandonado sin ocupante, observándose en su interior cartones de cigarrillos Marca Rodeo.
Se hace constar que durante toda la persecución se llevo a cabo con móviles de Gendarmeria Nacional, virtud a ello Fiscalia Federal Pcia. Roque San Peña, Dispuso; que fuerza Nacional se haga cargo del procedimiento.