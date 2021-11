CHACO CAMBIA CERRÓ SU CAMPAÑA Y SE MOSTRARON CONFIADOS: “EL PRÓXIMO DOMINGO VAMOS A GANAR”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Chaco Cambia + Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora que lidera la UCR, realizó su acto de cierre de campaña en la Peña Nativa Martín Fierro, el cual estuvo encabezado por los principales candidatos y contó con el acompañamiento de legisladores provinciales y nacionales, intendentes y militantes.

Poco después de las 12 inició el acto, que tuvo como principales oradores a los candidato de Chaco Cambia (lista 503) Leandro Zdero y Juan Carlos Polini, al ex gobernador Ángel Rozas y al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, quien llegó para acompañar en esta última etapa de campaña.

El primero en tomar la palabra fue Ángel Rozas, que recibió una ovación de los militantes y él lo retribuyó agradeciendo el “aliento militante incondicional que hemos encontrado a lo largo de toda la campaña electoral. Sería impensable una campaña con la esperanza de ganar sin el acompañamiento de una esperanza comprometida”.

Por otro lado, Rozas, uno de los principales ideólogos de Chaco Cambia, remarcó que la alianza “juntó a hombres y mujeres que acompañan a Leandro Zdero en el orden provincial y a Juan Carlos Polini en lo nacional, a quienes les quiero hacer también un reconocimiento porque han puesto lo mejor de sí para que esta campaña se vea coronado con el éxito electoral este domingo próximo”.

“Hicimos una campaña levantando las expresiones de lo que significa Chaco Cambia, Chaco Cambia que es la síntesis de lo que nos demanda la gran mayoría del pueblo chaqueño que quiere un cambio, un cambio profundo, un cambio de raíz y estas banderas que nosotros levantamos durante toda la campaña electoral”, planteó el referente radical.

Luego afirmó que “los remedios que a ustedes, a los más vulnerables, a los más desprotegidos les falta en los hospital son lo que desvergonzadamente el gobierno le está dando a sus punteros políticos para ver si el domingo 14 vuelcan la voluntad popular, pero no lo van a lograr”.

En ese sentido señaló que “la gente no se chupa más el dedo, sabe que este carnaval se termina el 14 a la noche y la gente quiere políticas institucionales que duren en el tiempo como políticas de estado, políticas de estado que trabajen a favor de los que menos tienen fundamentalmente, pero políticas sustentables, no dádivas, por culpa de las dádivas hoy Resistencia es la capital nacional de la pobreza que nos avergüenza y nos duele a todos los chaqueños”. “Para eso hay un remedio que se llama soberanía popular, se llama el voto de la gente, y el 14 vamos a llenar las urnas con el voto de la lista 503 Chaco Cambia”, concluyó Rozas.

Luego fue el turno de Juan Carlos Polini, candidato a diputado nacional, quien al igual Rozas reconoció “la humildad del militante de Chaco Cambia, porque estamos acá por ustedes y gracias a ustedes”.

Tras ello, señaló que “este gobierno debería pedirle disculpas a la salud pública, a todos sus médicos, enfermeros, cocineros, la mayoría con un sueldo por debajo de la línea de pobreza y otra inmensa cantidad de gente precarizada, también hay precarizados en Sameep, en desarrollo social, es vergonzosa la administración que tenemos en la provincia”.

Continuando por ese camino, dijo que “este gobierno debería pedirle disculpas a la actividad privada que es la que quiere producir, generar empleo, generar el crecimiento que la provincia necesita. Debería pedirle disculpas al productor agropecuario porque no deja de pisarle la cabeza con impuestos nacionales y provinciales”.

“Vamos a decirle a los chaqueños que Chaco Cambia se generó con la posibilidad de hacer una excelente elección en el 2021 pero queremos que sepan que estamos generando los equipos, generando las condiciones para recuperar Fontana, Barranqueras, Resistencia y para recuperar la provincia de Chaco en el 2023”, afirmó Polini, que también es el presidente de la UCR provincial.

Para cerrar, se dirigió al gobernador Jorge Capitanich y lanzó: “Su perfume no enamora más”. “El próximo domingo vamos a ganar con la 503 y vamos a construir la provincia que todos queremos”, culminó.

El siguiente en tomar la palabra fue Leandro Zdero. El actual diputado provincial que busca renovar su banca afirmó que en Chaco Cambio “estamos quienes nos atrevimos a hacer una alianza con la gente”.

Posteriormente manifestó: “Acá en Chaco algunos andan preocupados porque se les perdió una oveja, tienen que estar preocupados porque el rebaño y ministros ya no saben lo que hacen, hoy mandaron a adoctrinar a chicos en una escuela con dirigentes de la escuela de gestión social. En vez de buscar esa oveja, que manden a buscar las 200 toneladas de leche que eran para los chicos que necesitan, que manden a buscar insumos a los hospitales. Mientras buscan la oveja utilizan a Sameep como caja política”.

Zdero planteó que en las elecciones “se exponen dos modelos” y añadió: “Hay un modelo que llegó a su techo, que cumplió su ciclo, que ya no sabemos si no saben resolver, si no quieren, si no pueden, pero lo cierto es que no hay un plan, no hay equipo, la pila se agotó”.

En ese sentido, dijo que “nosotros venimos a proponerles a los chaqueños un cambio, pero un cambio verdadero donde no hay lugar para el oportunismo ni para la especulación, hay lugar para la esperanza, hay lugar para el futuro, para el trabajo”.

“El futuro es Chaco Cambia, somos nosotros y por eso quiero decirles que vayamos casa por casa para llevar una legislación con mejor calidad, Chaco Cambia propone cláusula gatillo, propone infraestructura escolar planificada, boleto gratuito para estudiantes y docentes. Queremos que en esta provincia en el sistema anárquico de educación no tengamos piqueteros haciendo de docentes sino docentes en las aulas. Queremos fortalecer la salud para que haya insumos, queremos que la precarización laboral se termine, que los jóvenes tengan derechos a la vivienda, al trabajo y a la oportunidad, queremos que el campo nos saque adelante”, expresó.

Por último, marcó: “Por eso les pido que nos acompañen para que el próximo 14 de noviembre todos ustedes, todos nosotros, todos los chaqueños peguemos el grito de la esperanza que es Chaco Cambia”.

El encargado del cierre del acto fue Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes y una de las principales figuras a nivel nacional que tiene el radicalismo, quien vino a apoyar a los candidatos en el último día de campaña sumándose así a otros dirigentes nacionales que pasaron por Chaco como Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y Facundo Manes.

Valdés planteó un discurso mucho más federal y dijo que “en esta elección que es nacional nosotros los correntinos dijimos que no nos tenemos que quedar solo en nuestra provincia pensando en los correntinos, dijimos que tenemos que salir a trabajar para construir una patria distinta”.

“Este gobierno cree que perdieron las elecciones porque tenían ministros que no andaban o no funcionaban. Perdieron las elecciones porque no pudieron resolver el problema de la gente, porque mientras teníamos fase uno en la Quinta de Olivos estaban de joda, porque quisieron politizar las vacunas. Perdieron porque atacaron a los jubilados. Perdieron porque decían que iba a haber asado para todos y hoy el pueblo está comiendo polenta”, aseguró.

Pensando en las elecciones presidenciales que serán dentro de dos años, el mandatario correntino dijo que “la transformación del 2023 no es una transformación que va a ser cuando tengamos la elección a presidente, la transformación de Argentina tiene que comenzar en estas elecciones porque necesitamos llegar en el 2023 con mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores” y pidió “un nuevo pacto donde estemos todos juntos”.

“Tenemos que mandar diputados y senadores nacionales que estén convencidos que únicamente lo que viene es una nueva marcha federal, un nuevo pacto federal, si nosotros construimos la Nación, entonces las provincias tenemos que decir que queremos los recursos suficientes para desarrollarnos, vivir, crecer y morir en nuestros pueblos sino no habrá una Argentina justa y equitativa”, añadió.

Cerca del final, pidió trabajar “para construir un Chaco más justo, solidario e inclusivo pero con trabajo, educación y desarrollo”.

“Por eso este domingo sepan que nosotros tenemos en este espacio político a nuestros representantes, pero ellos no ganan solos, ningún político gana solo, los que ganan las elecciones son los militantes. Queremos que cambie Chaco y que cambie Argentina para construir el futuro de todos, a ganar Chaco las elecciones” cerró.

