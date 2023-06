CÉSAR SENA FUE EVALUADO POR UNA JUNTA MÉDICA TRAS SU PLANTEO DE NO ESTAR EN «CONDICIONES MENTALES»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Jorge Gómez, integrante del equipo de fiscales que lleva adelante la investigación por la búsqueda de Cecilia Strzyzowski, confirmó este mediodía que se hará lugar al pedido de la defensa de César Sena de ser evaluado por una junta médica.

A la salida del edificio de fiscalías ubicado en la avenida 9 de julio 236 de Resistencia, el fiscal fue consultado por el pedido de la defensa del imputado de que sea evaluado por el personal médico psiquiátrico.

«Se va hacer lugar, no sé si ya no lo están haciendo, pero se va hacer lugar«, señaló Gómez ante la prensa. Y añadió: «Todo lo que haga al derecho del imputado. No va a ser vulnerado de ninguna manera«.

Sobre la carta que escribió César Sena y fue de público conocimiento, Gómez dijo que «esa carta nosotros no la tenemos y no está en el expediente«.

Por su parte el fiscal Jorge Cáceres Olivera, quien encabeza la investigación, confirmó a Diario Norte que está a la espera del informe médico. «Estoy esperando el informe que me dice del personal que lo atendió«.

Cabe recordar que Jorge Gómez es uno de los tres fiscales que integra el equipo encargado de la investigación del caso. Jorge Cáceres Olivera fue quien estuvo a cargo desde el comienzo, luego se sumó Gómez y completó el equipo la fiscal Nelia Velázquez.

Sobre César Sena, expareja de Cecilia, es el más complicado de todos los detenidos. Se encuentra imputado por: homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género.

