CÉSAR SENA, EN CRUDO: LA PRIMERA VERSIÓN QUE DIO ANTE LA JUSTICIA SOBRE LO OCURRIDO CON CECILIA STRZYZOWSKI

El pasado jueves 8 de junio en la Comisaría Tercera, rodeado de una cuarentena de militantes del movimiento Emerenciano y acompañado de su madre Marcela Acuña, César Sena aportó su primera versión sobre lo ocurrido con su pareja, Cecilia Strzyzowski, ante la Fiscalía N°4 cuando la causa todavía era investigada como desaparición de persona.

En la dependencia policial, y tras ser citados para aquella mañana, César Sena y Marcela Acuña declararon en carácter de testigos bajo las preguntas del equipo fiscal que conduce Jorge Cáceres Olivera. La narración que madre e hijo hicieron sobre la mujer desaparecida fue clave para determinar en primer momento ciertas pistas a seguir, y que llevaron a los investigadores a descubrir la filmación de la cámara de seguridad ubicada frente al domicilio del matrimonio piquetero, en calle Santa María de Oro al 1.460, y que fue determinante para esclarecer la causa que luego fue catalogada como femicidio.

Aquel jueves, César Sena arribó a la Comisaría entre numerosos aplausos, gritos que aseguraban su inocencia, y críticas de los presentes respecto a que todo era «circo» motivado por la oposición política, en busca de perjudicar al oficialismo. A pesar de que las declaraciones testimoniales de César y Marcela no pudieron ser tomadas en cuenta por el luego conformado Equipo Fiscal Especial debido a que no eran indagatorias, sí se pudo comprobar las distintas mentiras que la familia concretó ante Diario Chaco y otros medios de prensa en aquella caótica jornada.

En este sentido, a poco más de dos meses del día y hora en que Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez, y mientras la causa se encamina al juicio por jurados con siete imputados, Diario Chaco accedió en exclusiva a la versión que aportó el supuesto femicida el 8 de junio, y en donde buscó desligarse a él y a sus padres del crimen.

LOS INICIOS, MATRIMONIO Y DIVORCIO

Luego de jurar pronunciarse con la verdad, incluso por sus creencias religiosas, César Sena comenzó su declaración en presencia de su abogado Juan Díaz y ante el fiscal, de la siguiente manera: «Yo a Cecilia la conocí a mediados de junio de 2021 por intermedio de Tinder. Nos comenzamos a ver hasta el 24 de diciembre, donde establecimos relación de noviazgo. El 16 de agosto de 2022 Cecilia me pidió contraer matrimonio, el cual acepté».

«Mis familiares no concurrieron a mi casamiento. Fue solo un secreto entre Cecilia y yo. En virtud a un posible rechazo por parte de la familia de Cecilia, el día en que me presenté ante el grupo familiar, Cecilia manifestó que yo tenía 27 años y que era arquitecto, a lo cual accedí para ser aceptado -falso, Se anotició de manera exclusiva el perfil de Tinder con el cual Sena se presentaba, y que arrojaba estas características-. De lo contrario, por tener una edad menor, me iban a rechazar», agregó.

Sobre el posterior divorcio, relató: «En la misma fecha en que me había casado, yo le manifesté a mi madre Marcela Acuña que había concretado casamiento con Cecilia, concurriendo esa fecha a nuestra casa donde Cecilia también dialogó con mi madre. Luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio entre Cecilia y yo, siendo Cecilia la encargada«.

«Posterior a este acuerdo, Cecilia fue contratada por el Ministerio de Educación, siendo designada como empleada administrativa en las instalaciones del Centro de Salud del barrio Emerenciano. Cumplió la jornada laboral sólo una semana y luego no concurrió más por su propia voluntad. Pero continuaba cobrando su sueldo mensual«, relató César.

El local gastronómico que abrieron César y Cecilia fue llamado Gato Negro. Cerró en marzo de este año. «Venía bien, pero luego por decisión de Cecilia se cerró», dijo César, y la acusó a su pareja -quien para la fecha, ya no tendría vida- de padecer una «condición psiquiátrica como ser ansiedad clínica y alucinaciones, encontrándose en tratamiento mediante la medicación de clonazepam».

DETALLES DE LA RELACIÓN Y, ¿CASA EN PASO DE LA PATRIA?

El supuesto femicida afirmó que junto a su pareja realizaron, en enero, viajes a Paso de la Patria donde su familia tiene una casa que era propiedad de su abuela. «Ocupábamos, concurriendo con amigos. La llave de esa casa la tenía Cecilia en un manojo de llaves», dijo sobre una vivienda que no mereció importancia en la investigación.

Luego, continuó con la incriminación a Strzyzowski: «En este último tiempo, como vivíamos juntos, yo a veces me olvidaba de hacer unas cosas del hogar, por lo que Cecilia se enojaba y me hacía dormir afuera de la casa. En las primeras veces, dormía afuera del domicilio en una camioneta Toyota Hilux año 2004 -con la cual luego habría transportado el cuerpo-, perteneciente al movimiento. Yo la venía usando debido a que tenía un problema de motor. Accedí a arreglarla, por tanto, la usaba. Esa camioneta pertenece a mi madre».

Acerca de actitudes «tóxicas» dentro de la relación, Sena detalló con voluntad de «ensuciar» la imagen de Strzyzowski: «Jamás le revisé el teléfono celular a Cecilia, pero este último mes la notaba rara y no quería que le tocara el teléfono, encerrándose en el baño del domicilio. Por una sospecha mía supe que Cecilia consumía marihuana, y que en anterior ocasión también vendía con un masculino que vivía en el barrio España».

EL VIAJE A USHUAIA

Desde que Cecilia fue denunciada como desaparecida, una de las primeras hipótesis que había trascendido era que se había ido de viaje al sur argentino. Desde la familia Sena afirmaron, incluso, que se «escapó» con un amante.

Con este contexto, la Fiscalía 4 le preguntó al joven de 19 años acerca de si habían planificado un viaje juntos en las últimas semanas. César, respondió: «Cecilia hace dos semanas había planeado irse de la provincia, inventando que yo le diga a la familia de Cecilia que mi madre había conseguido un pase a planta de un puesto de trabajo en la ciudad de Ushuaia , por un sueldo de $ 350 mil aproximadamente, y una casa en el barrio Akar de esa ciudad».

Sena no pudo responder la fecha exacta en la que se llevaría a cabo el viaje, pero sí dijo que debiera haberse efectivizado en los días de junio o julio. «Cecilia tenía ahorrado $ 400 mil pesos en efectivo aproximadamente, además de su sueldo, que lo tenía aparte». Esta versión fue luego desmentida por la psicóloga de Cecilia, quien contó que la oferta del viaje se originó por parte de César.

LAS 48 HORAS DEL FEMICIDIO

«En la fecha 01/06, en horas del mediodía cuando estábamos juntos en el domicilio con Cecilia, ella me manifestó que en la noche íbamos a viajar, desconociendo a dónde. Yo llegué a la conclusión que era Ushuaia, como lo habíamos hablado antes«, dijo Sena, y relató que Strzyzowski le habría pedido en este momento que le pida la suma de $ 500 mil pesos a Marcela Acuña.

«Concurrí al domicilio de mi madre, pero cuando estuve en la casa, en ningún momento le pedí dinero ni le comenté del posible viaje. Temía su respuesta como madre. Regresé en horarios de la tarde, noche, al domicilio de Cecilia», agregó.

Las mentiras relatadas por César Sena comenzaron a acentuarse llegado este punto de la declaración, tal como lo demostraron las más de 300 pruebas que recolectó hasta el momento el Equipo Fiscal Especial integrado por Nelia Velázquez, Jorge Gómez y Jorge Cáceres Olivera, quienes han demostrado total eficacia hasta el momento. «Permanecí junto a Cecilia. Se encontraba nerviosa, hasta llegar a horas 2 aproximadamente de la fecha 02/06/2023. Cecilia me manifestó que tenía que salir ya hacia la casa de mi madre a dejar mi camioneta, y que un amigo de ella nos pasaba a buscar. En ese momento, Cecilia preparó la valija color negro, con ruedas, que le había prestado su abuela».

De manera inentendible, y a una semana de la fecha que el joven relató con lujo de detalle, César dijo ante el fiscal uno por uno todos los elementos que su pareja cargó en la valija: incluyó tamaños, colores, marcas, descripciones de logos y dinero. Narró, de la misma forma, la manera en la que Cecilia estaba vestida al momento de salir de la casa de su tía abuela: volvió a incluir detalles precisos de la ropa, colores, marcas, estilos, tamaños y diferencias.

Como si fuera un guión estudiado, Sena luego dictó al fiscal Cáceres Olivera exactamente todas las calles que recorrió junto a Cecilia en la camioneta, con descripción de sentidos ascendentes o descendentes, intersecciones, ripios o no ripios, regresiones y avances. Todo perfectamente detallado.

El destino fue la casa de los padres de César. Llegaron hasta allí, se quedaron dentro «manteniendo una conversación» -según dijo- pero luego se retiraron tras la negativa de César en bajar a pedirle dinero, a las 2 de la mañana, a su madre. «Cecilia luego me pidió irnos al motel, donde permanecimos por el lapso de 4 horas aproximadamente hasta llegar a los horarios de 9 a 9:30, estimativamente», indicó.

César afirmó que, cuando llegaron a la casa, fueron atendidos por dos personas que se encontraban dentro: Fabiana González y Diana González -hermanas-. Una vez allí, y tras comentarle la situación a la mano derecha de su madre, Fabiana le habría aconsejado a César que no le pida el dinero a su madre porque «no le iba a dar».

«Me entrevisté con Cecilia y le manifesté lo mismo, en presencia de Fabiana. Cecilia se enojó, manifestándome que era una falta de respeto. Si vos no me das plata es una violencia económica que o dependa de voso, por lo que yo le manifesté que yo me iba a quedar ahí, que se meta en el culo el viaje. Cecilia se enojó y se retiró de mi domicilio «, relató.

Las mentiras de César llegaron aquí a un punto de no retorno, debido a que la narración posterior ya no se condice con el esclarecimiento que permitieron las cámaras de seguridad. «Cecilia tiene acceso a las llaves de mi casa. Abrió el portón lateral. Momentos antes, había bajado sus bolsos de mi camioneta. Se retiró por calle Santa María de Oro hacia avenida Marconi, llevando en el interior de su mochila mi billetera, mi teléfono celular y algunos cupones de elementos que compramos anteriormente». En realidad, Strzyzowski jamás salió de la casa. Al menos por sus propios medios, tal como adelantó desde un comienzo Diario Chaco.

La coartada de Sena, que uno descuenta que fue direccionada por su propia madre, prosiguió con viajes y actitudes de pareja despechada: «A las 11 egresé de mi domicilio a bordo de la camioneta. Mantuve una conversación con mi madre, que me aconsejó que regresara al domicilio, proponiéndome que vaya a entrenar y aliste mis prendas de vestir, por lo que regresé. A horas 12:30 aproximadamente, llegó mi madre y me invitó a que concurra a la localidad de Colonia Elisa, a un operativo de salud, con la intención de despabilarme de la pelea que tuve con Cecilia».

Desde entonces, César Sena negó tener cualquier tipo de contacto posterior con Strzyzowski, y afirmó haberle pedido prestado a su madre un celular para tratar de contactarse con Cecilia. «Luego de los resultados negativos con Cecilia -de «contactarse»-, permanecí en mi domicilio con la esperanza de que ella me llamara o regresara a mi casa para hablar y arreglarnos. No concurrí al domicilio de Cecilia para evitar problemas, y por pensar que Cecilia iba a estar enojada todavía«, señaló.

Sobre sus actividades posteriores, y que resultan de importancia para la investigación, César dijo que el 5 de junio asistió junto a su madre al local comercial Musimundo para comprar un celular debido a que, el suyo, «se lo había llevado Cecilia». Al día siguiente, y una vez que trascendió por medios locales la desaparición de la joven de 28 años, César advirtió que su madre le recomendó «no mantener contacto y no consumir las redes sociales para evitar problemas».

Los presentes le consultaron acerca de si sospechaba de alguna persona que le haya podido hacer daño o con quien pueda estar Strzyzowski, a lo que respondió: «Cecilia tenía como ex pareja, que actualmente era su mejor amigo, a R.A, y otro de nombre Juan. Tenía algunos conocidos como un tal Peluche, Gastón y Agustín».

Por último, se despidió con una mentira contundente y con total cinismo: «La última vez que la vi, fue saliendo de mi casa en la fecha 2 de junio, a horas 10:30 aproximadamente. Cecilia se llevaba sus bolsos, mi billetera y mi teléfono celular».

Fuente: Diariochaco

