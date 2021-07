CAYÓ UN PEDAZO DE ESCOMBRO DE UN EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN Y DESTROZÓ LA LUNETA DE UN AUTO ESTACIONADO

Diario Chaco se acercó al lugar y dialogó con el comisario de Bomberos Andrés Leyes, quien contó cómo fueron los hechos: “El personal de la obra estaba trabajando en el piso séptimo, haciendo la demolición de una pared divisoria y el resto de dicha mampostería habría caído accidentalmente al vacío, y por el peso de la mampostería no pudo ser contenido por las canaletas de contención, impactando sobre un vehículo automotor estacionado sobre calle Mitre”.

“Los daños son materiales únicamente, no hay personas lesionadas ni obreros, ni transeúntes ni terceros”, afirmó el comisario. Señaló además que, junto al área Obras Particulares del Municipio se realizó la inspección pertinente y se constató “que no hay riesgo de derrumbe ni otros riesgos de colapso en la estructura del edificio”, y reafirmó que “se trató de un accidente”. Sin embargo, agregó que “se está investigando cómo ocurrió el suceso, no puedo afirmar que fue un error humano”.