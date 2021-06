CAUSA LAGO: ABOGADOS DE LOS POLICÍAS PRESOS AFIRMAN QUE “NO ES LEGAL LA DETENCIÓN”

A una semana del asesinato del joven qom Josué Lago, crimen por el que están presos cinco efectivos policiales, los abogados defensores se refirieron a la situación procesal de cada uno de los agentes. Además, afirman que no tienen acceso al expediente.

En una conferencia de prensa brindada en la Sala de Situación de la Jefatura de la Policía, los abogados Leandro Fioravanti y Sebastián Quintana, representantes legales de los cinco policías detenidos, brindaron una conferencia de prensa.

Cabe destacar que los detenidos son el cabo primero Francisco Torres, cabo primero Javier Ramón Miño, agente Guillermo Viñuela, sargento Mauro Ramírez y sargento José Alberto Gauto.

El que tomó la palabra fue Sebastián Quintana, quien comenzó expresando que “al día de la fecha estamos a la espera de que se les tome la declaración de imputados, que es el momento en el que la persona está indicada como posible autora de un delito se puede defender”. En ese sentido, marcó que “ningún proceso penal, ninguna causa puede avanzar si las personas señaladas no están en esta situación, es decir no se les toma esta audiencia”.

“Ya llevamos un tiempo muy prolongado a la espera de que esto suceda y al día de la fecha no tenemos una respuesta concreta”, añadió el letrado.

Según Quintana, “claramente no es legal” la detención de los policías y explicó que “nuestro Código Procesal, es decir la ley provincial que rige cualquier causa penal, determina que una persona no puede estar en calidad de detenido más de 24 horas sin que se les tome esta declaración de imputados y como habíamos afirmado inicialmente ya llevamos una semana, cinco días hábiles y todavía estas personas no se pueden defender”.

Posteriormente tomó la palabra Leandro Fioravanti, al ser consultado sobre si tuvieron acceso al expediente comentó que “tuvimos acceso el día martes, a partir de ahí no lo pudimos ver más”. “Nosotros contamos en el ejercicio de la profesión con un sistema digital en el que tenemos acceso al expediente digitalmente y ni bien se sube la defensa de una persona, la Fiscalía responsable de la causa nos debe dar acceso, eso hasta el día de hoy no ha ocurrido y lo único que tenemos del expediente es una copia del día martes 15 de junio, donde no se había incorporado el informe preliminar de autopsia, no tenemos resultados de dermotest, lo único que pudimos tener acceso es un examen ocular que hizo Gendarmería y dos declaraciones testimoniales que se recibieron en San Martin”, detalló.

“Lo que pasó después en el expediente no sabemos”, afirmó y comentó que “hemos realizado presentaciones, hemos tenido comunicación telefónica con la fiscal –pidiendo- de que por favor se agilice nuestra intervención en el expediente pero no hemos tenido resultado hasta el momento”.

Añadió entonces que “sin acceso a este sistema, no podemos ver lo que ocurra en el expediente. Hemos ofrecido pruebas, hemos presentado numerosos escritos que ni siquiera podemos ver nuestros escritos y menos la respuesta”.

Así las cosas, Fioravanti apuntó que “tenemos ya resuelto hacer una presentación en la Procuración General poniendo en conocimiento a las autoridades sobre esta situación”.