CASTELLI “VECINOS INDIGNADOS POR PEGATINAS POLÍTICAS EN UNA PROPIEDAD RECIÉN PINTADA”

Juan Jose Castelli , 29 de septiembre de 2025 – La campaña electoral comienza a sentirse en las calles, pero no todos los vecinos lo viven con entusiasmo. Un reclamo vecinal se hizo público esta semana luego de que militantes del Frente Integrador, fuerza liderada por el ex vicegobernador Chiyo Ivanoff, pegaran afiches proselitistas en la fachada de un local recientemente pintado.



Silvia, propietaria del inmueble afectado, expresó su enojo a través de redes sociales y compartió imágenes que muestran la pared manchada y los afiches pegados sin autorización. “Hace aproximadamente un mes pintamos nuestro local para que quede presentable!!!!!! Anoche la gente de Chiyo Ivanoff (nuestro vecino) hizo esto!!”, publicó visiblemente molesta.

Según relataron vecinos a este medio, el hecho ocurrió durante la noche, y durante la jornada siguiente habrían recibido llamados telefónicos con un mensaje poco conciliador: “que dejen de armar bardo, que ya van a limpiar”.

«Nos costó mucho pintar y dejar presentable nuestro local. ¡Ahora estamos así! Nos mancharon toda la pared y la vidriera», agregó Silvia en su testimonio. La situación generó malestar en la comunidad, que comenzó a compartir las imágenes y expresar su rechazo en redes sociales.

El pedido principal de los vecinos es que las campañas políticas no afecten propiedades privadas ni espacios públicos, y que la propaganda se realice de manera respetuosa. “Solicitamos que no ensucien domicilios particulares ni la ciudad. Que pongan carteles donde corresponda, sin perjudicar a nadie”, enfatizaron.

Desde el Frente Integrador aún no hubo una respuesta oficial sobre este incidente, expresaron Silvia y Raul…

