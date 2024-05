CASTELLI “VARIOS ROBOS A DOMICILIOS EN EL ULTIMO MES, LA INSEGURIDAD CRECE”

Desde el 28 de abril hasta la fecha al menos tres viviendas fueron robadas con metodologías similares, donde los delincuentes se llevan lo que encuentran a su paso, el 28 de abril Barrio El Pato casa de E.C. le rompen la puerta trasera de su casa se llevan dos valijas, el 18 de mayo la damnificada fue ANALIA ORTMANN Barrio Chacra 32 e llevaron varios elementos, este fin de semana la damnificada fue ELI FRANK del Barrio Aipo se llevaron muebles , electrodomésticos y también el fin de semana se robaron una moto del frente de un boliche bailable.-

ESTHER CORDOBA 28 DE ABRIL DE 2024 BARRIO EL PATO

Rompieron la puerta trasera de su casa, había viajado por razones laborales, la cuidadora estaba trabajando entre las 19 y 21,30 horas rompieron la puerta y se llevaron Dos valijas rosadas de viaje cargadas con ropa, documentación de la casa, documentación personal como original del título de enfermería profesional, días pasado vecinos mostraron una foto de una tarjeta que le pertenecía a ESTHER y que estaba dentro de una de las valijas.-

ANALIA ORTMANN 18 DE MAYO DE 2024 EN CHACRA 32 A POCAS CUADRAS DE LA POLICIA RURAL

Buenas noches gente… Anoche a la madrugada entraron a robar en mi casa rompiéndome la ventana.. se llevaron muchas cosas de valor. Por favor si a alguien le ofrecen estas cosas avisen a estos números que figuran en la imagen.

Es muy triste, desesperante, da mucha impotencia volver a tu hogar y encontrar todo revuelto. Ya hice la denuncia correspondiente.

IMPRESORA TINTA CONTINUA, COMPUTADORA CONECTAR IGUALDAD, DoNDE TENIA TODO LO DE LA ESCUELA, SECARROPAS, PAVA ELÉCTRICA, PLANCHA DE ROPA, ESPEJO DE PARED GRANDE MARCO NEGRO, COLCHON DE 1 PLAZA NUEVO , ROPA DE ABRIGO DE NIÑOS Y MIAS, CALZADOS, CALOBENTOR, FRAZADAS Y SABANAS 1P, FRAZADA DE CORDEROI Y POLAR 2P, TELEVISOR 40 PULGADAS, ROUTER DE INTERNET

El ultimo posteo de Analía dice “De a poco la esperanza de encontrar algo de todo lo que se llevaron es más remota.. pero voy a seguir compartiendo.

Me llegaron mensajes anónimos de donde pueden estar las cosas, donde VIERON las cosas y alias de quienes las tienen pero bueno, no tengo plata ni un apellido distinguido .

Gracias de corazón a todos los que me ayudan día a día a compartir mi cartelito. Solo me queda confiar en la buena fe de la gente y que me avisen algo”.

ELI FRANK BARRIO AIPO EN LA NOCHE DE 25 Y MADRUGADA DEL 26 DE MAYO

También posteo “Me entraron a robar en mi departamento y se llevaron pava eléctrica nueva, estufa nueva, colchón, televisor Hitachi, sillas de plástico blanca más el tubo de gas y ropas personales. Del aipo2 cualquier información se los agradecería necesito recuperar las cosas. 3644297179”

LUCAS SEGURA ES DELIVERY LE ROBARON LA MOTO EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO DE LA VEREDA DE UN BOLICHE BAILABLE

Hola me robaron la moto afuera del boliche oxum del centro es una corven negra con el guardabarros de adelante rajado y el asiento de cuero con algunas rajaduras, sin patente si alguien por favor, si alguien sabe, la vio 9 sabe quien la tiene puede llamas al 3644801451 por favor es mi herramienta de trabajo de todos los días, hay recompensa.-

