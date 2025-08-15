CASTELLI: UN MUNICIPIO COMPROMETIDO CON SUS DEPORTISTAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves 14 de agosto, el intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recibió a otra gran promesa del deporte local: Rocío Sandoval, integrante de Samurai Fight House, quien avanza a paso firme en su carrera con el objetivo de llegar a la UFC.

🥊Rocío compite en la categoría peso paja (52,600 kg) y es una atleta profesional de artes marciales mixtas, nacida y formada íntegramente en Juan José Castelli. Su equipo de trabajo —kinesiólogo, preparador físico, nutricionista, proveedor de viandas y su coach de MMA, (Jorge Romero) — también es 100% de nuestra ciudad, lo que refleja el talento y compromiso local.

👉En esta ocasión, a Rocío se le presenta una gran oportunidad para competir en Uruguay, y como era de esperar, el intendente Pío Sander le brindó apoyo económico para ayudarla a concretar este sueño.

👏Durante el encuentro, dialogaron sobre su disciplina, el esfuerzo y sacrificio que implica, los riesgos del deporte y la emoción de representar a Castelli en un torneo internacional. Tanto Sander como Barnes celebraron este logro y le desearon el mayor de los éxitos, destacando el orgullo que significa para toda la comunidad.

💪 A través del programa Impulsa Deportes , la Municipalidad de Juan José Castelli continúa apoyando y respaldando a sus deportistas locales, porque cada victoria de ellos es un triunfo para todos.

