CASTELLI: SECHEEP REALIZÓ NUEVOS OPERATIVOS Y VOLVIÓ A DETECTAR IRREGULARIDADES EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

Una vez más, la ciudad de Juan José Castelli vuelve a ser noticia. En la jornada de hoy, 28 de enero, la empresa estatal SECHEEP llevó adelante un nuevo operativo que incluyó cortes y normalización del suministro eléctrico, lo que permitió detectar nuevamente conexiones irregulares.

Lo que más llamó la atención fue que, como resultado del operativo de hoy, se volvió a desconectar a clientes que ya habían sido intervenidos en la jornada anterior, lo que evidencia la reiteración de prácticas ilegales en el servicio eléctrico.

Según se informó oficialmente, durante el procedimiento se procedió a la desconexión de siete cables de bajada tipo coaxil, aproximadamente 15 metros de cable domiciliario, además de dos medidores que presentaban maniobras irregulares.

Desde la empresa reiteraron que este tipo de conexiones y manipulaciones del sistema eléctrico constituyen una infracción penal, además de generar riesgos para la seguridad y afectar la calidad del servicio para los usuarios que cuentan con el suministro de manera regular.

Finalmente, se recordó a la comunidad la importancia de regularizar las conexiones y colaborar con el uso responsable del servicio, evitando acciones que perjudican a todos los vecinos.

Relacionado