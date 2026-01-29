PREOCUPA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS SIN LUCES EN RUTAS Y CALLES DE LA REGIÓN

Organizar el tránsito es un desafío que involucra a toda la sociedad, pero el mantenimiento de motocicletas, automóviles y cualquier medio de movilidad es responsabilidad directa de cada propietario. En los últimos tiempos, se han registrado numerosas situaciones que generan alarma y ponen en riesgo la seguridad vial.

Vecinos y conductores advierten sobre la circulación de motocicletas sin luces durante altas horas de la noche, el cruce de semáforos en rojo sin iluminación alguna y, en algunos casos, personas que se desplazan portando botellas de bebidas alcohólicas, lo que agrava aún más el peligro.

La problemática se vuelve aún más preocupante en las rutas provinciales y nacionales, donde se detecta el tránsito de motocicletas sin ningún tipo de luces, situación que dificulta su visualización y puede derivar en accidentes graves. “En muchos casos no se los ve en la ruta”, señalan quienes transitan habitualmente por estos corredores viales.

Desde distintos sectores remarcan que el costo de un foco es mínimo en comparación con otros gastos, y que su reposición podría evitar siniestros. A modo de reflexión, se destaca que un foco tiene un valor aproximado de 2.000 pesos, cifra considerablemente menor a lo que se gasta en bebidas alcohólicas.

La situación resulta especialmente preocupante en determinados tramos y horarios, entre ellos:

Ruta Nacional 95, entre Juan José Castelli y Zaparinqui.

Ruta Nacional 95, entre Tres Isletas y Villa Carlos Palacios.

Ruta Provincial 9, entre Fortín Lavalle y Villa Río Bermejito.

Juan José Castelli, con circulación constante sobre la RN 95 entre el acceso al Parque Industrial y el Acceso Principal, así como en la Ruta Provincial 9 y el acceso norte.

Ante este escenario, se apela a la responsabilidad individual y a la toma de conciencia, entendiendo que respetar las normas de tránsito y mantener los vehículos en condiciones adecuadas no solo protege a quienes conducen, sino también a todos los que comparten la vía pública.

