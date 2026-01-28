DETECTAN UNA PLANTACION DE MARIHUANA EN EL BARRIO ASENTAMIENTO SAENZ PEÑA

El trabajo estuvo a cargo de la División Drogas Interior, quienes secuestraron 39 plantas de diferentes tamaños.

Los agentes antinarcóticos llegaron al lugar, mediante una denuncia anónima. El dueño de casa informo que desconocía como crecieron en el lugar y que algunas si estaban dentro de su morada.

El procedimiento se llevó a cabo esta mañana en calle 16 entre 65 y 67. Allí, el personal policial fue atendido por un hombre de 38 años, quien llevo hasta el sector del plantío a los efectivos.

Tras comprobar que se trataba de cannabis sativa, incautaron las 39 plantas que poseían diferentes tamaños y alturas.

De acuerdo a lo dispuesto por la Fiscalía Antidrogas Sáenz Peña a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli, se procedió al traslado de los plantines a la unidad y el hombre fue notificado en libertad de las actuaciones judiciales por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23737 en concordancia con la Ley N° 2304-N”.-

