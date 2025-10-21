CASTELLI: PODAS CONTROLADAS EN LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Ambiente avanza con las tareas de poda de palmeras en distintas calles de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se realizan sobre la calle Dr Horacio Vázquez.

Estas acciones tienen como objetivo embellecer los espacios públicos, mejorando su estética y, al mismo tiempo, evitar que las hojas secas representen un riesgo para los transeúntes o vehículos. 🚶‍♀️🚗

Desde el Municipio de Juan José Castelli, se llevan adelante estas tareas bajo la coordinación de Daniel Nuske, responsable del área de Ambiente.

