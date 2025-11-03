CASTELLI- OPERATIVOS DE SEGURIDAD: TRES HOMBRES DETENIDOS EN 24 HORAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante el transcurso del sábado, los efectivos atraparon a dos hombres con pedidos de captura y recuperaron elementos buscados por “supuesto robo”.

En el marco de diversos procedimientos realizados durante el sábado, efectivos de la División Investigaciones Complejas de Juan José Castelli llevaron adelante intervenciones donde hubo tres detenciones, secuestros y esclarecimientos de causas judiciales.

El primero de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 11:15 en la Quinta 65, cuando el personal logró atrapar a un hombre de 29 años que presentaba un pedido de captura por “Supuestas Lesiones Leves Agravadas por el Vínculo, Amenazas y Desobediencia Judicial”. El ciudadano fue entregado a la Comisaría Segunda para continuar su causa.

Más tarde, durante la siesta, los agentes lograron esclarecer un hecho de “Supuesto Robo” ocurrido en la madrugada en el barrio Chacra 05. Como resultado de las tareas investigativas, fue detenido un hombre de 28 años, que sería uno de los autores del ilícito. Las pesquisas continúan para recuperar los elementos sustraídos.

En otro procedimiento, llevado a cabo alrededor de las 18:10 en el barrio Aviación, se procedió a la conducción de un joven de 25 años, quien presentaba un pedido de detención en cuatro causas diferentes, tales como “Supuesto Robo”, “Supuesto Hurto” y “Supuestas Lesiones con Arma Blanca”, según el sistema SiGeBi.

Finalmente, a eso de las 18:30 en el barrio Reserva Norte, los policías lograron recuperar varios elementos buscados por robo, entre ellos una motoguadaña, una motosierra y herramientas de mano. Los mismos fueron entregados de manera voluntaria por dos vecinos que habían comprado los objetos a desconocidos.

