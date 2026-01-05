CASTELLI: OPERATIVO INTEGRAL DE CORTE DE PASTO EN LA CIUDAD

Debido al crecimiento acelerado de malezas como consecuencia de las recientes lluvias, la Municipalidad de Juan José Castelli informa a la comunidad que dio inicio a un operativo integral de corte de pasto en distintos puntos de la ciudad, coordinada entre las diferentes áreas del municipio Servicios Públicos, Relaciones con la Comunidad y Centro de Gestión del Barrio La paz .