CASTELLI: OPERATIVO INTEGRAL DE CORTE DE PASTO EN LA CIUDAD
Debido al crecimiento acelerado de malezas como consecuencia de las recientes lluvias, la Municipalidad de Juan José Castelli informa a la comunidad que dio inicio a un operativo integral de corte de pasto en distintos puntos de la ciudad, coordinada entre las diferentes áreas del municipio Servicios Públicos, Relaciones con la Comunidad y Centro de Gestión del Barrio La paz .
Los trabajos se llevan adelante en:
Bulevares
Plazas y paseos
Playones deportivos
Asimismo, se continúa con el mantenimiento en establecimientos educativos y centros sanitarios , garantizando espacios limpios y seguros para toda la comunidad.
Este lunes 6 el Municipio inició tareas de mantenimiento y corte de pasto en el Centro Comunitario de Chacra 66, Barrio La Paz, y en espacios públicos estratégicos, como los alrededores del Hospital del Bicentenario y el Parque 3 de Octubre, reforzando el cuidado integral de la ciudad.
El Municipio pone a disposición de los vecinos una lista de cortadores de pasto inscriptos y habilitados, que brindan servicios particulares de jardinería y corte de malezas, facilitando el cumplimiento de esta tarea.
Se recuerda que es responsabilidad de cada frentista mantener el corte de pasto en veredas y terrenos baldíos, colaborando con el cuidado del ambiente y la salud pública.
Entre todos podemos prevenir la proliferación de malezas, que favorecen la presencia de insectos y mosquitos transmisores de enfermedades.