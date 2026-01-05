Mar. Ene 6th, 2026

CASTELLI: OPERATIVO INTEGRAL DE CORTE DE PASTO EN LA CIUDAD

Debido al crecimiento acelerado de malezas como consecuencia de las recientes lluvias, la Municipalidad de Juan José Castelli informa a la comunidad que dio inicio a un operativo integral de corte de pasto en distintos puntos de la ciudad, coordinada entre las diferentes áreas del municipio Servicios Públicos, Relaciones con la Comunidad y Centro de Gestión del Barrio La paz .
🔧 Los trabajos se llevan adelante en:
🌳 Bulevares
🏞️ Plazas y paseos
⚽ Playones deportivos
Asimismo, se continúa con el mantenimiento en establecimientos educativos 🏫 y centros sanitarios 🏥, garantizando espacios limpios y seguros para toda la comunidad.
📍Este lunes 6 el Municipio inició tareas de mantenimiento y corte de pasto en el Centro Comunitario de Chacra 66, Barrio La Paz, y en espacios públicos estratégicos, como los alrededores del Hospital del Bicentenario y el Parque 3 de Octubre, reforzando el cuidado integral de la ciudad.
📋 El Municipio pone a disposición de los vecinos una lista de cortadores de pasto inscriptos y habilitados, que brindan servicios particulares de jardinería y corte de malezas, facilitando el cumplimiento de esta tarea.
📢 Se recuerda que es responsabilidad de cada frentista mantener el corte de pasto en veredas y terrenos baldíos, colaborando con el cuidado del ambiente 🌎 y la salud pública.
🤝 Entre todos podemos prevenir la proliferación de malezas, que favorecen la presencia de insectos y mosquitos transmisores de enfermedades.

