AIRE ACONDICIONADO: RECUERDAN RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA ELÉCTRICA

Al llegar la temporada de calor, en la provincia, se dispara el uso del aire acondicionado y eso repercute en el consumo. Ante ello, y con el objetivo del uso responsable de la energía y de mitigar el impacto en las facturas de luz, SECHEEP, a través de su campaña “Ahorros de Verano” brinda recomendaciones sobre la utilización adecuada, el mantenimiento y la compra de los equipos de refrigeración.

Además de los tradicionales consejos de regular el termostato y mantener limpios los equipos, desde la empresa energética difunden otros tips para promover el uso correcto de los aparatos. Estas acciones no solo influyen de forma positiva en el consumo energético familiar, sino que también inciden en la estabilidad de la red eléctrica en general.

Para ahorrar energía con el aire acondicionado es fundamental mantener puertas y ventanas cerradas, limpiar los filtros con regularidad -ya que la suciedad puede aumentar el consumo hasta un 10%- y considerar el uso de ventiladores para distribuir mejor el aire frío. Asimismo, elegir equipos con etiqueta energética A+++ y tecnología Inverter permite reducir el gasto de manera significativa.

Sugerencias para la configuración y el uso del equipo

Modo ECO: buscar en el control remoto el botón “ECO” o “Ahorro de Energía”, que permite al equipo ajustar su potencia de manera automática.

Temperatura ideal: se recomienda configurar el aire entre 24° y 26°. A modo de ejemplo, subir la temperatura de 20° a 24° puede generar un ahorro de entre el 3% y el 5% por cada grado.

Ventilador + aire acondicionado: combinar el uso del aire con un ventilador ayuda a mejorar la sensación térmica y permite aumentar la temperatura del equipo, por ejemplo, a 26°.

Puertas y ventanas: mantenerlas cerradas evita la pérdida de aire frío y reduce el esfuerzo del equipo.

Filtros limpios: se recomienda limpiarlos a mano con detergente suave al menos una vez al año. Los filtros sucios pueden incrementar el consumo hasta un 10%.

Aislamiento del ambiente: contar con un buen aislamiento en techos y paredes reduce la carga de trabajo del equipo y mejora la eficiencia.

Tips para comprar un aire más eficiente

Etiqueta energética: priorizar modelos con clasificación A+++, A++ o A, que son los más eficientes.

Tecnología Inverter: este sistema es más eficiente y puede generar un ahorro energético de hasta un 73% en algunos modelos.

Desde Secheep recuerdan y reiteran a la comunidad que mejorar los hábitos cotidianos de consumo eléctrico contribuye a reducir la demanda energética en los hogares.

Pequeñas acciones diarias permiten mejorar la eficiencia y evitar gastos innecesarios al momento de pagar la factura de luz.