CASTELLI | OPERATIVO DE FUMIGACIÓN PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE
En un trabajo conjunto entre el área de Relaciones con la Comunidad, el Centro de Gestión Municipal y el área de Vectores dependiente de Zona Sanitaria, se llevó adelante un operativo de fumigaciones programadas con el objetivo de prevenir y controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
Las tareas de fumigación se realizaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos:
Comisaría 2ª
Comisaría 1ª
Bomberos
Alcaidía
Drogas Peligrosas
Corralón de secuestros
Penitenciaría
Asimismo, en esta oportunidad se extendieron las acciones a dependencias de la Policía Rural y Zona Interior.
La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de sus diferentes áreas, continúa colaborando con instituciones de la ciudad, reforzando el compromiso de acompañar y apoyar todas aquellas acciones que se realizan en beneficio de la salud y el bienestar de la comunidad.