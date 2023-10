CASTELLI HBGG “FINDE DE SEMANA SIN COMIDA PARA PROFESIONALES Y TAMPOCO PUSIERON CARTELES”

Nuevamente el Hospital Bicentenario de Juan José Castelli es noticia en la región y en Chaco, NO HAY COMIDA PARA PROFESIOANLES Y TRABAJADORES, asi posteo LAURA AROMI profesional del Bicentenario, esto no es viejo, esto ocurrió el día domingo 08 de octubre, para que no diga la ministra CENTENO que se esta operando en contra de su gestión.-

LAURA POSTEO LO SIGUIENTE “Volviendo del comedor con los tuppers vacíos!! No hay comida para los profesionales hasta nuevo aviso …guardias de 12hs , 24 hs …ni siquiera hay un cartel puesto quien sabe porque …donde podamos saber y prevenir esta situación!”

Días atrás el propio director del Hospital Bicentenario Dr Felix Ruiz reconoció lo que estaba ocurriendo, falta de pago al proveedor, mientras que la JEFA DE LA CARTERA SANITARIA dijo que era una AOPERACION MEDIATICA.

