CASTELLI «FOTOS Y VIDEOS» “MERCEDES SANCHEZ TIENEN UNA COMPUTADORA, UNA CAMIONETA, UN CHOFER, SE INICIAN 500 EXPEDIENTES POR SEMANA EN EL UPI IMPENETRABLE”

En la mañana de hoy lunes el OPSA MECHA encabezado por su coordinadora nacional MERCEDES SANCHEZ realizaron un reclamo en la sede la UPI IMPENETRABLE “Todo inicia por un lamentable echo que ocurrió el fin de semana “un supuesto abuso reiterado en menos de un año” donde los supuestos abusadores un MENOR de 14 años, un mayor de edad.

Mercedes inicio el reclamo en la UPI, luego realizo declaraciones ante este medio y nos dijo “todo inicia por el caso lamentable que ocurrió el fin de semana en nuestra ciudad, la victima un menor de edad, no es la primera vez, al recorrer las instalaciones nos encontramos con varios trabajadores la mayoría becado, tienen miedo de ser despedidos si se quejan, tienen una sola camioneta, el chofer cumple tarea algunos días porque es de TRES ISLETAS, tiene una sola computadora para toda la unidad, lamentable la situación que atraviesan los trabajadores de este sector”.-

Agrego “me llamo la subsecretaria TEYI y me dijo que ella se reúne constantemente con el personal, extraoficialmente sabemos que no es así, hablamos con el Gobernador que nos dijo que se encargara del tema como corresponde, pedimos hablar con la Ministra de Desarrollo social de la provincia”, el gobernador como nos atiende siempre nos dijo “que se encargara de la situación, que nos dará una respuesta y también nos aseguró que no se tocara a los trabajadores”.-

Luego se dirigieron al poder judicial donde entregaron reclamo similar y MERCEDES nos adelantó que realizarían una denuncia penal y que se investigue a la secretaria responsable del área”.-

EL RECLAMO NOTA PRESENTADA POR OPSA MECHA

JUAN JOSE CASTELLI, CHACO 14 DE JUNIO DEL 2021. A LA JUSTICIA DEL CHACO Y A QUIEN CORRESPONDA S/D Nos dirigimos a ustedes desde la organización social O.P.SA-MECHA por motivos que nos hemos acercado al UPI CASTELLI por la situación por la que se encuentra atravesando un niño abusado por segunda vez, consecutiva. Debido a esto nos hemos informado de varias irregularidades en la institución como de la falta de acompañamiento hacia el personal que se encuentra trabajando en UPI CASTELLI, nos referimos exactamente a falta de personal, y mal pagados los que se encuentran aquí, como así también mala predisposición, falta de atención, falta de medios de movilidad, ayuda y acompañamiento al mismo por parte de quienes corresponde del gobierno de la provincia del chaco más exactamente la Sra. de la subsecretaría de desarrollo social CAVANNA, MARIA GRACIELA TEYI». Como organización social Accionamos desfavorablemente hacia la misma.

Lorena Ledesma

Toda la razón y son tres chicas para atender a toda la zona del impenetrable ..falta más recursos humanos …más recursos administrativos …seguridad y una buena condición laboral ya que la mayoría que trabaja ahí es becado ..

Hay vidas de niños _niñas de por medio y se juega con eso.

500 casos por día con solos tres personas para intervenir ,es lamentable.

