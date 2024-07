CASTELLI: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ AYUDAS TÉCNICAS EN CAIDIN

El gobernador Leandro Zdero entregó elementos al Centro de Ayuda Integral al Discapacitado del Norte (CAIDIN), UEGPN 186 de Juan José Castelli. En la oportunidad, se entregó una silla de ruedas, bastones canadienses, plantillas ortopédicas entre otros. Además, se otorgó una heladera para la institución.

“Estamos cumpliendo con entregas técnicas, que en realidad es la resolución inmediata a la necesidad de muchas personas con discapacidad que están esperando su trámite. Algunos que teníamos hace muchísimo tiempo, que los logramos destrabar, y otros que son de resolución rápida, así que agradecer no solamente al directorio del IPRODICH, sino también a todos los trabajadores que están haciendo un trabajo articulado, y también a la institución, porque esto significa estar permanentemente trabajando por la igualdad de oportunidades, para que los chicos tengan las cosas necesarias no solamente para educarse, sino también para la vida diaria”, dijo Zdero.



En la oportunidad, Ana María Mitoire, presidente del IPRODICH expresó que “hoy estamos haciendo llegar ayudas muy específicas a distintas personas con discapacidad que habían requerido estos elementos hace más de un año. Pudimos llegar hoy con una heladera, una silla de ruedas, bastones canadienses, incluso con plantillas ortopédicas. Son recursos que hacen a la calidad de vida de las personas”, dijo. En la oportunidad, estuvo presente además Juan Carlos Solis, presidente del CAIDIN.

Al mismo tiempo, la funcionaria destacó que “hoy Rita, que recibe la silla de ruedas es una estudiante avanzada de Derecho, y nos decía que con la otra silla le costaba llegar a la facultad, no podía hacer un montón de cosas, y bueno, hoy esto le significa un gran cambio. Creemos que cada pequeño aporte que podamos hacer es muy importante y la idea es eso, hacerlo en territorio. Hoy iniciamos esta entrega y vamos a estar en todo el interior de la provincia llevando los distintos recursos que hemos ido adquiriendo. En cada localidad hay una necesidad y estamos dando respuesta y me parece muy importante que esto se conozca y también que la gente que necesita recurra porque la verdad es que estamos haciendo un trabajo que nos va a permitir ir dando respuesta todo el tiempo”, finalizó.

Por último, la beneficiaria de la silla de ruedas, Rita Muñoz aseguró que “es una emoción inmensa, la silla de ruedas para mí es mis piernas. Tener una silla de ruedas que yo pueda mover y que me pueda ir sola y que haga mi vida sola, es algo que no tiene explicación, solo una persona que lo vive puede entender. Yo tenía una silla con la que mi marido me llevaba a la facultad, a mis horas de clase, después me iba a buscar, me iba a la escuela, a la facultad”, concluyó.

