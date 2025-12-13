CASTELLI DIVISION RURAL DE LA POLICIA «SECUESTRAN UNA CAMIONETA Y GRAN CANTIDAD DE MERCADERÍA ILEGAL EN UN CONTROL RURAL»

En el marco de un operativo de control realizado por el Departamento de Seguridad Rural de Juan José Castelli, se secuestró una camioneta y una importante cantidad de mercadería sin aval aduanero, en un procedimiento llevado a cabo durante la madrugada del viernes 13 de diciembre en el paraje Pampa Argentina, departamento General Güemes.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 3.20, cuando efectivos policiales interceptaron una camioneta Toyota Hilux, dominio AB088YO, que circulaba por un camino vecinal de la zona. El rodado era conducido por J.F.B., de 52 años, domiciliado en la localidad de Villa Río Bermejito, quien iba acompañado por G.C.E., de 34 años, también domiciliada en la misma localidad.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados constataron que en el interior y en la caja de la camioneta se transportaba una gran cantidad de prendas de vestir, calzados y otros artículos, entre ellos jeans, camperas, ropa interior, zapatillas, gorras, vestidos y accesorios, todos de distintos modelos, talles y colores. Al requerir la documentación correspondiente, los ocupantes no pudieron acreditar el origen ni la legalidad de la mercadería, ni contar con aval aduanero.

Ante esta situación, se dio intervención a la Aduana de Barranqueras, desde donde se dispuso comunicar el hecho a la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, debido a que el monto de la mercadería superaría el límite establecido para infracciones menores.

Por disposición de la magistratura interviniente, a cargo de la jueza federal Pamela Michlig, se procedió al secuestro del vehículo y de la totalidad de la mercadería, labrándose el acta de requisa correspondiente en presencia de testigos hábiles. Asimismo, el conductor y su acompañante fueron notificados de la causa por supuesta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), en concordancia con el delito de contrabando, continuando ambos en libertad.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, mientras se avanza con la investigación para determinar el origen y destino de la mercadería incautada.

SECUESTRO:

(01) Camioneta, marca Toyota, modelo Hilux, dominio N° AB088YO.

(20) Docenas de jeans para niños/as hombre mujer, diferentes colores modelos y talles.

(18) Unidades satrero dama, diferentes colores y talles.

(39) Docenas medias, diferentes talles y colores.

(3) Docenas top deportivo diferentes talles y colores.

(16) Docenas boxer diferente colores y talles.

(10) Docenas bombachas nenas, diferentes colores.

(6) Docenas slips diferentes colores y talles.

(1) Docena chombas niños, diferentes colores y talles

(1) Camisas lino para niños, diferentes colores y talles.

(2) Docenas camperas jeans dama, diferentes colores y talles.

(3 1/2) Docenas gorras diferentes colores y modelos.

(18) Unidades vestidos, diferentes colores y talles.

(1) Docena media bombachas diferentes colores y talles.

(12) Unidades pantalones cargo tipo babuchas para hombre, diferentes colores y talles

(14) Docenas zapatillas para, niños/as, dama y hombre, diferentes colores, talles y marca.

(2) Docena sandalias para niña y damas, diferentes talles

(4) Bermudas damas jeans, diferentes colores y talles.

(2) Secadores cabellos.

(3) Docenas bermudas para hombre diferentes talles

Relacionado