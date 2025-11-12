CASTELLI: DETENIDOS TRAS INTENTAR PAGAR CON DÓLARES FALSOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Dos hombres fueron interceptados por la Policía luego de abonar con billetes falsos en una estación de servicio. En el auto donde viajaban encontraron una importante suma de dinero y documentación.



El hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial N° 9, en Juan José Castelli, donde dos personas intentaron pagar con dólares falsos. Tras el aviso, efectivos policiales montaron un operativo y lograron interceptar el vehículo en el que se movilizaban.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dinero en distintas monedas, celulares y documentación. Luego, con orden judicial, se realizó la requisa del auto y se halló una considerable cantidad de billetes argentinos y dólares, además de cheques y otros papeles de interés para la causa.

Ambos ocupantes quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el origen del dinero y su posible vinculación con otras maniobras similares.

