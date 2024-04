CASTELLI “CINTIA EVELIN LEIVA «QOM» MURIO POR PARO CARDIORESPIRATORIO Y EL BEBÉ POR DESHIDRATACION”

El lamentable hecho ocurrido el pasado domingo 14 de abril a las 21,30 horas en Juan José Castelli donde encontraron muerta a una madre QOM y su bebé de 8 meses en su domicilio en el Barrio 19 DE ABRIL ,el resultado del informe forense dice “LEIVA CINTIA EVELIN, Qom (27), y su hijo menor de 8 meses de vida L.L.S. Fue examinado por el Médico Forense local AYALA JAVIER quien certifico deceso de la MUJER p/Causa de “PARO CARDIORESPITATORIO NO TRAUMÁTICO (INFARTO)», en tanto menor BEBE p/causa “DESHIDRATACIÓN”.-

EL TIO LA ENCONTRÓ A CINTIA EVELIN LEIVA JUNTO A SU BEBE MUERTOS

FECHA: 15/04/24 , HORA: 00:15 , LUGAR: B° 19 ABRIL-ESTA COOD. GEO N° (-25.933985.-60610387)

Ampliando el anterior informe de ayer hs. 21:30 respecto una mujer junto a su bebe sin signos vitales en su domicilio particular en estado avanzado de descomposición. Se recepciono Declaración Testimonial a sus 2 tíos y sobrina, siendo F.L., (Qom) arg., (60), ddo. B° 19 Abril DECLARÓ: Tiene como sobrina a LEIVA CINTIA EVELIN, Qom (27) cual vive sola en s/domicilio en B° 19 Abril junto a s/hijo menor de 8 meses vida siendo L. L. S., que s/sobrina no tiene padre, falleciendo hace muchos años, al igual que su madre, s/sobrina no tenía parejas era sola tenia problema de presión, y s/hijo tenía problema neurológico, q/cada 15 días se lo llevaba a control a la ciudad de Resistencia, que el sábado a la mañana F.L. se dirigió al domicilio de s/sobrina y escucho que s/hijo lloraba por lo que pensó que s/sobrina s/encontraba ahí dentro, retirándose lugar. Que hoy a la tarde 19:00 hs. F.L. se dirigió nuevamente al domicilio de su sobrina y entro por la puerta principal que estaba llaveada, teniendo copia de la llave , observando a su sobrina que se encontraba descompuesta junto a su hijo en la cama, saliendo rápidamente afuera para avisar a los demás familiares. B.L., (Qom) arg, (65), DECLARO: realizo la misma Declaración que su hermano quien F.L. al enterarse de lo sucedido dio aviso a su hermano B.L. y E.L (Qom), arg., (32), ama casa, dda. B° Nocayi.-

INFORME FORENSE LAS CAUSAS DE LA MUERTE “CINTIA EVELIN LEIVA INFARTO, BEBE POR DESHIDRATACION”

FECHA: 15/04/24 – HORA: 02:55 – LUGAR: B° 19 ABRIL-ESTA COOD. GEO N° (-25.933985.-60610387)

Ampliando el anterior informe respecto una mujer junto a su bebe que fueron encontrados en su domicilio sin signos vitales en estado avanzado de descomposición, de quien en vida fuera LEIVA CINTIA EVELIN, Qom (27), y su hijo menor de 8 meses de vida L.L.S. Fue examinado por el Médico Forense local JAVIER AYALA quien certifico que el deceso de la MUJER se produjo por “PARO CARDIORESPITATORIO NO TRAUMÁTICO (INFARTO)», en tanto menor BEBE por “DESHIDRATACIÓN”

Tomó razón fiscal en turno, dispuso ambos cuerpos sean entregado a sus familiares a los fines póstumos.

