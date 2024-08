CASTELLI CAMPEÓN DEL ZONAL DE AJEDREZ «CHACO JUEGA». CLASIFICARON AL PROVINCIAL EN RESISTENCIA

Pórtico Multimedios «Envíanos información, audios, mensajes al 3644 688080 / 3644 404921

En Villa Río Bermejito se realizó el Zonal de los «Chaco Juega» que abarcó a las localidades de Bemejito, Miraflores, El Espinillo, Castelli, y Tres Isletas. Los ajedrecistas de Castelli clasificaron al Provincial a realizarse en Resistencia en las dos categorías. En Sub 14, clasificaron los mellizos Facundo y Mauro Palavecino tal como lo vienen haciendo desde hace varios años. Zamir Yulán y Franco Radosevich. En Sub 16, fue campeona invicta Marianita Hibrich, que a pesar de ser la única mujer le ganó a todos los varones, siete puntos de siete. Sub campeón Maximiliano Radosevich. Tercero Kevin Kerbel y Tomás Miranda.

