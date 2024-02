CASTELLI «ACCIDENTE FATAL RUTA 9 KILÓMETRO 18»

Posteriormente se determinó a traves que el masculino en cuestión seria G.E.G, (Criollo), ddo. C/ Monte de Oca N 442 – José C. Paz -Prov. Buenos Aires, quien momentos antes circulaba en motocicletas sería marca MOTOMEL, modelo BLITZ, color gris, sin dominio colocado, la cual presenta daño en su estructura, por lo que se procede al formal secuestro del mismo, como también de una mochila color azul, documentaciones varias, elementos varios y la suma de $ 37.900 pesos, discriminados en billetes varios.

Luego personal Div. Transito Urbano Interior J. J., a cargo del Sargento Primero PAULO PACHECO, procedió a través de Alcoholimetro, a realizar prueba de alcoholemia al conductor del rodado de mayor porte el señor C.G.D.R (Criollo), de 60 años, el cual arrojo como resultado por lo que se procede al secuestro de la Camioneta marca TOYOTA, modelo HILUX, color gris oscuro, dominio, y a la Conducción de su conductor antes mencionado, hasta la Comisaria Segunda, a los fines de ser notificado de aprehensión en causa «SUP. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO», conforme lo dispuesto por el Fiscal interviniente. Ampliare.

Atte. Crio. Mayor JAVIER ANTONIO VARGAS – Subcrio. FRANCO LEONEL AGUIRRE (Crio de turno) – Of. Ppal. Pol. HORACIO GERMAN GOMEZ – Of. Turno Cría. 2⁰ J. J. C.

