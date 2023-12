CASO LUCIO DUPUY: SE ENFRENTARON CARA A CARA EL ABUELO Y LA EXABOGADA DE LA FAMILIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El caso de Lucio Dupuy parece no tener fin, tan solo hace un par de días el defensor de niños declaró a favor de la jueza que le otorgó la tenencia a su mamá, pero hoy en la audiencia número cinco los careos continúan.

En el debate del martes, se produjo un enfrentamiento entre Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, y la abogada Adriana Alicia Mascaró, quien actuó como representante legal de Leticia Hidalgo, la tía política del niño en cuestión. Hidalgo fue quien firmó el acuerdo de cuidado personal con Espósito Valenti para que la madre volviera a tener la custodia de su hijo.

Durante el careo, el abuelo de la víctima comentó que proporcionaron numerosas pruebas a Mascaró, incluyendo fotografías que mostraban comportamientos inapropiados frente al niño, imágenes de plantas de marihuana y conversaciones agresivas en chats dirigidas al padre de Lucio, Christian.

Sin embargo, lamentablemente, estas pruebas no tuvieron el impacto esperado. Según las declaraciones del abuelo, a pesar de presentar estas pruebas a la jueza Pérez Ballester, esta última afirmó que el niño no estaría mejor que con su madre, desestimando así la relevancia de las pruebas presentadas.

«Te entregué siete u ocho fotos, fueron fotos bajadas de las redes sociales», dijo Ramón a lo que Mascaró le respondió: «¿Esas fotos fueron cuando Lucio ya estaba con su mamá? Entonces cómo me podés decir que me diste esas fotos si ya el nene estaba con la mamá y yo en ese momento ya no intervenía».

Durante la quinta audiencia, Ramon responsabilizo a la exdefensora Mascaró por la muerte de su nieto. Ella por su parte se defendido cuestionando por qué el abuelo no se involucró en el caso luego de que Lucio volviera a vivir con su madre.

Ramón, por su parte, no ahondó en este tema, pero le reclamó: «Adriana, yo te dije ‘haceme devolver al nene’. ¿Te lo dije o no?». En tal sentido, la abogada respondió: «Si vos pensabas que tu nieto corría peligro ¿por qué, si supuestamente tenías esas pruebas, no hiciste una denuncia en la Policía?»

El debate fue largo e intenso, Ramon defendía que había pruebas suficientes para no dar la tenencia de Lucio a su madre, pero Mascaró afirmaba que esas pruebas fueron entregadas tarde, cuando ella ya no tenía poder legal en el caso. Sin embargo, este no es aún un debate terminado.

