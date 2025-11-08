CASO CECILIA: EL COMPROMETEDOR AUDIO DE EMERENCIANO SENA A GUSTAVO OBREGÓN

En la audiencia de este viernes del juicio por jurados contra el Clan Sena por la muerte de Cecilia Stryzozwski, se conoció el informe de la Policía sobre las comunicaciones de los teléfonos celulares de Marcela Acuña, Fabiana González y Emerenciano Sena.

Durante su testimonio, el oficial Sergio Esquivel, del Departamento de Investigaciones Complejas, reveló ante el jurado que del teléfono del líder piquetero se extrajo una sola comunicación, del día 2 de junio de 2023, alrededor del mediodía, que se trata de un audio enviado a su colaborador estrecho Gustavo Obregón, imputado por encubrimiento agravado.

Lo primero que llamó es que el teléfono de Emerenciano Sena estaba registrado con el nombre de «Robert».

En el audio en cuestión, que ya había trascendido periodísticamente durante la etapa investigativa, Sena le dice a Obregón: «Gustavo, lo de Ómicron te voy a dejar en el reloj abajo, donde están los focos esos de electricidad. Ahí van a estar esos fondos para vos, y vos sabés dónde yo me voy a amanecer hoy, porque ya te dije, así que…»

«Y el César se va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va, o sea que va a cambiar de menú hoy. Y después, va a venir a dormir acá en casa, así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pegás a él y tratás de que se quede acá», le indica, a modo de instrucción de jefe.

Por último, Sena, en el mismo audio, de dice: «Comele la oreja, que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí, ¿sabés? Ocupate de eso, de él. No le digas a nadie esto, que quede entre vos y yo nomás. Nos vemos».

Minutos después, le envía otro audio para que le conteste si entendió, a lo que Obregón le responde: «ok ok».

Por su parte, el abogado defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna le consultó a Esquivel cómo estableció que ese teléfono registrado con el nombre de «Robert» correspondía al acusado, y el testigo respondió que por el informe que había recibido.

Luego, Osuna le hizo otra serie de preguntas acerca del análisis de los teléfonos, y el fiscal Juan Martín Bogado planteó una objeción y dijo que el abogado estaba siendo reiterativo, hasta que Osuna le recriminó al fiscal: «Indudablemente, usted no quiere que se sepa la verdad».

Finalmente, la jueza no hizo lugar a la objeción del fiscal Bogado, y les indicó a los representantes de las partes que no dialoguen entre ellos.