CASI 20 FIESTAS CLADESTINAS FUERON REGISTRADAS EN TODO LA PROVINCIA

A pesar de que el virus Covid-19 no fue controlado en su totalidad, las personas no dejan de concurrir a estos eventos sin autorización y no respetan las medidas de bioseguridad para evitar su propagación.

La Policia del Chaco, durante este fin de semana continuo con la tarea de prevenir y desalojar las reuniones prohibidas, para ello varias unidades recorrio las calles y al recibir un alerta de evento, concurrieron a los lugares y al constatar la aglomeración de personas en exceso, solicitaban al organizador que finalice el festejo. Esta labor es diaria y se acentúa los fines de semana debido a que es cuando más se nota la falta de conciencia de la sociedad en general. Tal es el caso de lo que sucedió en Puerto Tirol, donde desalojaron a 500 personas de un campo, en el cual se realizó una fiesta privada. El organizador no contaba con permiso ni habilitación para el evento. Otra reunión similar se detectó en la jornada de ayer en la localidad de Hermoso Campo, hasta donde concurrieron móviles policiales de otras localidades para colaborar en la dispersión de los concurrentes. Otros ocho eventos fueron desalojados en el interior provincial y nueve en el área metropolitana, siendo los encargados de las reuniones notificados de las actas de infracción.-

