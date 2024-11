CARGÓ CONTRA LA OPOSICIÓN- PECHE: «SABEMOS QUE EL KIRCHNERISMO PROVINCIAL VA A VOTAR EN CONTRA DEL PRESUPUESTO»

El diputado provincial por Juntos por el Cambio (JxC), Carim Peche, dialogó con la prensa y expresó su enojo por la falta de acompañamiento de una parte de la oposición a la Ley de Presupuesto 2025 del Gobierno provincial, que se tratará en Diputados el 27 de noviembre .

«Sabemos que el kirchnerismo provincial seguramente va a votar en contra del Presupuesto como lo hace siempre, como lo hizo con el crédito [que era] para terminar con los flagelos de los cortes de luz en el Chaco, y terminar el Segundo Acueducto que no nos aprobaron los 150 millones, y con el Presupuesto va a ocurrir lo mismo. No van a acompañar como no lo hicieron los 12 años que fuimos gobierno, que nos votaron en contra», expresó.

«La política que ellos siguen es la máquina de impedir, de poner palos en la rueda, pensando que si le va mal al gobernador Zdero le va mal a un partido, y se equivocan. Siempre hay que pensar que lo más importante son los chaqueños», aseguró el legislador.

«El Presupuesto es una herramienta para mejorar la calidad de la vida de los chaqueños. Como no les interesa yo no tengo esperanza de que lo acompañen, pero nosotros vamos a conseguir los votos para aprobar el Presupuesto, que está acorde a la realidad que vivimos», señaló.

«Ellos hablan del ajuste. Si el ajuste es terminar con el desvío de dinero con la corrupción, sacarle el manejeo a los piqueteros, si es darle más del 170% a los docentes, a los empleados públicos, indudablemente que estoy de acuerdo con el ajuste. La palabra ajuste para ellos es terminar con todo el despilfarro que han hecho estos 16 años», completó.