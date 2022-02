CAPITANICH REPROCHÓ LA AUSENCIA OPOSITORA EN LA MESA MULTISECTORIAL POR MALVINAS: “TENEMOS QUE ESTAR JUNTOS”

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, encabezó este jueves por la mañana la oficialización de la Mesa Multisectorial “Malvinas nos une – Chaco”, donde junto a funcionarios y ex combatientes presentaron la agenda en común para avanzar en diferentes actividades de reconocimiento en vísperas al 40° aniversario, lo cual no tuvo acompañamiento de ningún miembro de la oposición local ni nacional (UCR – JxC), quienes tampoco argumentaron el ‘faltazo’.

“Observo que la presidenta del foro de intendentes de la Unión Cívica Radical no se encuentra presente, tampoco los diputados nacionales y provinciales, ni representantes de senadores nacionales. Y nos gustaría, porque están todos invitados, que, si no van a participar, conocer las razones por la cual no lo hacen, y que lo expongan porque esto es una política de Estado y deben formar parte de esta agenda”, manifestó el gobernador en comunicación con Radio Provincia.

En ese sentido, remarcó que “muchas veces, durante las campañas proselitistas, todo el tiempo se habla de políticas de Estado, de consenso, de unidad nacional, pero cuando llegan los momentos que son esenciales y claves para la historia de un país, como conmemorar 40 años de historia del conflicto de Malvinas, tenemos que estar juntos”.

En la oportunidad, el gobernador estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Juan Manuel Chapo, de Educación, Aldo Lineras, y el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero, además de un nutrido grupo de ex combatientes de la Guerra de Malvinas.

El gobernador y funcionarios fueron acompañados por un gran grupo de ex combatientes. (Foto: Daniel Robledo para Agencia FOCO)

Agenda cargada

Respecto de las intenciones de la conformación de este espacio, el mandatario explicó que “el objetivo es llevar adelante la planificación y ejecución conjunta de las actividades culturales, académicas, formativas y sociales que recuerden y fortalezcan la memoria chaqueña sobre nuestros espacios territoriales y marítimos, y homenajear a los héroes caídos, que son 60 chaqueños, a los veteranos de guerra, que son 1.259 ex combatientes, y a sus familiares”.

En detalle, el gobernador planteó que existe una agenda de “actividades tentativas”, las cuales se analizarán y formarán parte de la continuidad el próximo encuentro pactado para el 17 de febrero, donde se presumen avances de cara las etapas siguientes.

La agenda en cuestión, contempla el curso de conocimiento del mapa bicontinental argentina; el reconocimiento a los familiares de los soldados chaqueños caídos en la guerra de Malvinas; la entrega de mapas bicontinentales argentinos a las escuelas de la provincia; la adhesión de los municipios a la Ley 1.444 sobre la capacitación obligatoria, reconocimiento a la cuestión Malvinas y la señalética en cada Municipio de la distancia de cada uno respecto a Puerto Argentino – Islas Malvinas (Ley 29.088 – A, del 2019); el festival popular de los Defensores de la Soberanía 2 de Abril, las voces chaqueñas de Malvinas -documental chaqueño-.

Además, detalló que hay una agenda que tiene que ver con lo ocurrido el 21 de marzo de 2012, que es el aniversario de la Ratificación Unánime, por parte del Congreso Nacional, de la Declaración de Ushuaia; mientras que el 2 de abril se conmemoran los 40 años de inicio de la Guerra, que es el Día de Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas. El 10 de junio, se recuerda el día de la filmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, con motivos de la designación del primer gobernador argentino en las Islas, mientras que el 26 de agosto es el Día del Veterano de Guerra Aborigen y, también como hito histórico, el 4 de noviembre se conmemora el pedido de la ONU para la solución de disputas de la soberanía. “Esto son todos los hitos históricos que forman parte de la agenda, y que seguramente, con la planificación, ejecución y participación de cada uno de los actores que forman parte de la mesa, lo llevaremos adelante”, concluyó.

