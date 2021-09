CAPITANICH: “HACE DOS MESES LA LEGISLATURA NO FUNCIONA, LA OPOSICIÓN NO HACE QUÓRUM”

A ocho días de las elecciones primarias provinciales y nacionales, el gobernador Jorge Milton Capitanich cerró un acto de campaña en Tres Isletas, donde volvió a apuntar a la oposición y esta vez se refirió a las sucesivas sesiones legislativas que no pudieron avanzar por falta de quórum.

Continuando con los actos por el interior provincial, Jorge Capitanich cerró el primero de tres actos que tendrá esta jornada. Allí estuvo acompañado de los precandidatos a diputados provinciales y nacionales de la lista 501 R del Frente de Todos Chaco.

en la Cámara de Diputados de la provincia necesitamos un fuerte respaldo legislativo. Juan Manuel (Pedrini) es el presidente de nuestro bloque. La verdad que hace dos meses la Legislatura no funciona. También está aquí Liliana (Spoljaric) que es testigo claramente de este tema”. En la alocusión, Capitanich se expresó sobre el funcionamiento legislativo tras varias sesiones que no logran avanzar por falta de quórum , y lanzó que “”.

En ese sentido, se quejó y dijo que “resulta ser que nuestra oposición no hace quórum porque entiende que es necesario bloquear toda o cualquier iniciativa. Nosotros nos propusimos desde el año 2019 un gran pacto político, económico y social, nunca hemos recibido ni siquiera una respuesta por parte de ellos. Siempre negativa, listo”.

“El gobierno de la provincia tiene que hacer el máximo esfuerzo de buscar el consenso, pero también es necesario que el consenso sea el consenso del pueblo y de la ciudadanía. Porque nosotros necesitamos hacer una reforma política profunda, fin a las reelecciones indefinidas, también necesitamos claramente tener una reforma en el sistema judicial. Tenemos que hacer una reforma profunda en todo el sistema de concursos y antecedentes para los órganos de representación constitucional”, manifestó.

Consideró entonces que “ellos no quieren transparencia, no quieren calidad democrática, no quieren calidad institucional, pero el pueblo quiere todo eso y necesitamos el voto de manera contundente para hacer esa reforma”.

“Necesitamos consenso para defender el ambiente. Nuestra cadena foresto industrial es muy importante para 20 mil empleos directos e indirectos, formales e informales. Queremos la protección del bosque nativo, queremos el ordenamiento territorial de bosques nativos, pero también queremos la ley de humedales, la ley de biocidas, pero compatibilizando la producción que tenemos que defender porque existen empleos que defender”, agregó el gobernador.

SEIS LÍNEAS DE ACCIÓN

Continuando con su exposición, Jorge Capitanich marcó que “queremos decirles que toda legislatura requiere de una amplia mayoría para votar un presupuesto para obras, para el desarrollo de lo que nosotros queremos hacer que es transformar planes sociales en empleo. Esto significa, lograr un organismo, calificado y competente para resolver seis líneas de acción”.

Comenzó la enumeración señalando que “queremos resolver lo que se denomina economía circular de los residuos sólidos urbanos, Chaco produce 1200 toneladas de basura por día y procesa 12, necesitamos procesar 240 toneladas”. En segundo término planteó que “necesitamos favorecer la economía del cuidado: cuidar a nuestros enfermos, a las personas con discapacidad, a nuestros adultos mayores. Calificar a las personas y generar un seguro social para que la gente tenga oportunidades de empleo”.

Luego avanzó con la economía textil y aseguró que “somos líderes de la producción de algodón y líderes en la producción de telas de jean, pero necesitamos transformar esas telas en confecciones con todos los talleres descentralizados en las localidades para generar empleos”.

Como cuarto punto indicó que “necesitamos que la infraestructura social básica promueva las cadenas de valor. Si hacemos cunetas revestidas en cada intendencia, con veredas de ladrillos, le damos trabajo a los ladrilleros. Y eso promueve el desarrollo”.

Después se refirió a la producción de alimentos y expresó que “tenemos que producir alimentos chaqueños. La agricultura familiar, los medianos productores, tienen que ser capaces de producir y tenemos que consumir lo que producimos”.

Por último, dijo que “nosotros necesitamos en el Congreso de la Nación a todos nuestros diputados nacionales porque nuestros opositores lo que hacen es votar por los porteños. Necesitamos que nuestros legisladores tengan un gran respaldo para votar el presupuesto nacional”.

La jornada de campaña continuará por el norte provincial y a la tarde Capitanich y los candidatos estarán en Miraflores a las 18:30 y en Juan José Castelli a las 20.

