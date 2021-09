PROTOCOLO PARA MANIFESTACIONES: “LOS DERECHOS EXISTEN PERO NO SE EJERCEN DE CUALQUIER MANERA”, DIJO ZALAZAR

El pasado miércoles se llevó a cabo una amplia reunión encabezada por el gobernador Jorge Capitanich, el presidente de la Legislatura Hugo Sager y el presidente del Superior Tribunal de Justicia Rolando Toledo. Participaron diversos actores de esos poderes del Estado y representantes del sector privado.

El objetivo era claro: intentar buscarle una solución a los permanentes cortes de calle por manifestaciones sociales que suceden en el microcentro de Resistencia.

La reunión nació luego de un pedido de la Cámara de Comercio de Resistencia y de CAME . Desde esos espacios de representación empresarial contaban a este medio que “el día que hay cortes de calle a la mañana por más de una hora, caen un 50% las ventas”.

Luego del cónclave, el gobernador Capitanich dejó interesantes definiciones. Expresó que se buscaba “establecer un mecanismo que nos permita garantizar el reconocimiento de las demandas sociales sin afectar el derecho de terceros” y que “rutas de alto nivel de tránsito no pueden ser cortadas, así como los cortes de calles también afectan la circulación y la actividad económica”. Resaltó que “trabajamos para satisfacer gradualmente determinadas demandas con un sentido de acción colectiva que no lleve al desorden”.

Después delegó en la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, la elaboración del protocolo que luego será puesto a consideración de las partes.

Con este escenario, la ministra Zalazar dialogó con Diario Chaco sobre los que dejó el encuentro y los avances de la nueva manera de abordar las manifestaciones sociales.

La funcionaria manifestó que “el Gobernador nos indicó al Ministerio de Seguridad y Justicia la elaboración de ese protocolo en base a lo que se conversó ese día, que básicamente en la mayoría de las opiniones allí vertidas por quienes participamos fue la necesidad de regular las manifestaciones, de regular la forma, el modo y los lugares en donde quienes tienen el derecho a manifestarse así lo puedan hacer y a su vez las personas que trabajan, los comerciantes o quienes circulan por la vía pública dirigiéndose a sus diferentes actividades también puedan hacerlo tranquilamente y sin interrupciones en la vía pública, eso es el eje central”.

“Después las herramientas de regulación serán discutidas, nosotros elaboramos un borrador del protocolo para poner en discusión en la próxima mesa porque de esto se trata, de que nos comprometamos todos”, añadió.

En ese sentido, afirmó que ya entregó ese “borrador” al gobernador y luego de un análisis será extendido a las otras partes que participaron del amplio encuentro del miércoles. Como siguiente paso habría otra reunión con la primera idea en la mano.

De igual manera, Zalazar explicó que “la idea de esto, de lo que surgió de esta mesa, es regular la forma en que se salga a la calle a manifestarse; ahora luego de esa regulación están aún vigentes todas las normativas que ya existen, hay que cumplir este protocolo de manera tal que no ingresemos en el terreno de las infracciones al Código de Faltas o al Código Penal”.

En ese sentido, quiso aclarar que “el Código de Faltas regula la interrupción del tránsito de cualquier ciudadano, no de los grupos sociales. Esto que no se entienda jamás como lo que se dice a veces de la criminalización de la protesta, esto no tiene nada que ver. Sabemos que hay garantías constitucionales que están establecidas y que justamente garantizan la expresión y las manifestaciones como un derecho que le asiste a cualquier ciudadano”.

Respecto a la idea de tener algún espacio para las manifestaciones, se explayó detallando que buscarán “algún tipo de sector para la atención porque a veces estas manifestaciones se generan por demandas que se realizan a través de este tipo de manifestaciones”. “Esas demandas tienen que ser canalizadas por algún área del gobierno provincial, municipal o la Legislatura, entonces ver lo que se conversó ahí, un espacio de atención, y paralelamente un espacio de manifestación. Pero esto es lo que se habló, todavía no definimos nada”, añadió ante este medio.

“ACUERDO DE CONVIVENCIA PACÍFICO Y DEMOCRÁTICO”

Después del encuentro, en el parte oficial de prensa que difundió el gobierno provincial afirmaron que “se trabajará en un acuerdo de convivencia pacífico y democrático que permita que los manifestantes se puedan expresar sin interrumpir las calles y un proceso para que las demandas sociales puedan ser canalizadas”.

Lo cierto es que en la primera mesa de trabajo no hubo representación de movimientos sociales, por lo que la ministra fue consultada al respecto para conocer si habrá algún acercamiento o futuro encuentro con ese sector.

“El diálogo con los movimientos sociales es permanente, las distintas áreas de gobierno dialogan con cada uno de estos movimientos de manera permanente, de manera constante”, afirmó Zalazar y agregó que “con relación a este tema en particular, entiendo que el gobernador primero lo va a analizar él y lo va a poner en común con las áreas que solicitaron esta reunión y con las áreas comprometidas en lo que es gobernar y llevar adelante la gestión: nosotros, la Legislatura y el Poder Judicial”.

Hizo énfasis entonces en rescatar lo positivo de una reunión interpoderes y señaló que “lo que hay que tener en claro es que en esta mesa estuvieron sentados los que son cabeza de poder, aunando criterios en cómo se va a trabajar y en cómo se va a llevar adelante esta tarea. Entonces hay una uniformidad de criterios de los poderes constituidos del Estado, y eso no es menor”.

Así las cosas, planteó: “Hay que saberlo también, y esto lo digo como mujer del derecho, los derechos existen pero no se ejercen de cualquier manera, la misma Constitución lo dice: se ejercen a través de las leyes que reglamentan su ejercicio siempre y cuando no violenten y no alteren la esencia de ese derecho. No se ejercen de cualquier forma. Uno no vota cualquier día a cualquier hora, hay una ley que lo regula, uno de los derechos más importantes que tenemos los ciudadanos que es elegir a nuestros representantes.. Entonces, si eso está regulado pueden regularse otros aspectos de nuestros derechos constitucionales”.

PRESUPUESTO Y ECONOMÍA SOCIAL

El mandatario provincial comentó también que “estamos proponiendo para el 30 de septiembre el envío de la Ley de Presupuesto Provincial con seis líneas de trabajo para la generación de 50.000 empleos derivados de la economía social y popular”.

La consulta a Gloria Zalazar fue sobre si eso también apunta a bajar el nivel de conflictividad, sobre lo que respondió: “Lo que habló el gobernador es de una línea de crédito o de facilidades con respecto al acceso a ciertas financiaciones para los integrantes de la economía popular. Cuando la gente puede ganarse el pan de cada día con su trabajo, obviamente entendemos que se baja la conflictividad”.

“También nosotros desde el Ministerios, desde la Subsecretaría de Justicia, hemos ido generando mecanismos de articulación en los distintos barrios, en las comisiones vecinales, en los foros de seguridad capacitando a mediadores comunitarios, estamos haciendo un fuerte programa de mediación comunitaria”, añadió.

Sobre la mediación comunitaria explicó que se tratada de “una herramienta que sirve en la medida que lo podamos ir articulando con los foros de seguridad, los municipios, las comisiones vecinales, en donde capacitamos personas en mediación comunitaria”.

“Cuando existen conflictos de algún tipo es el mediador el que interviene en algún lugar como el municipio o en las comisiones vecinales, los foros de seguridad. Allí habrá personas capacitadas por nosotros y el Ministerio de Justicia de la Nación en las herramientas de ir mediando los conflictos que a veces deben ser resueltos en el ámbito primario para que no lleguen a mayores”, cerró.

