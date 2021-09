OFRECIÓ PLATA POR FACEBOOK POR UN TRABAJO PRÁCTICO Y SU MAESTRO LE DEJÓ UN MENSAJE

Se viralizó la publicación de una alumna que ofrecía dinero por Facebook a cambio de que le hagan un trabajo práctico y el final no resultó como ella quería.

Todos los días nuevas historias se viralizan en Twitter, donde los usuarios suelen compartir miles de veces aquello que consideran divertido e interesante.

Miriam, estudiante universitaria de quinto año, pidió a través de la red social que le hagan un trabajo académico. Sin embargo, el docente la descubrió y le contestó el posteo. “Cuando crean que tienen mala suerte, piensen en Miriam”, escribió el usuario @fabipa, quien compartió las capturas de la insólita situación.

En la misma se observa el pedido de la joven en un grupo de Facebook llamado “Libro de Quejas San Vicente no se borra nada”. Allí escribió: “Buenas tardes! ¿Alguien que haga trabajos prácticos de 5to año x favor”. Sin embargo, la joven desconocía hasta el momento que su profesor, José Mordaz, se encontraba dentro del grupo de la red social.

Tal como era de esperarse, decidió responderle a su alumna. “Buenas tardes Miriam Benitez. Soy su profesor de Sistemas. Con la entrega del trabajo práctico solicitado voy a tomarle defensa oral del mismo. Aguardo su tarea, saludo cordiales”, expresó el docente de la materia.

Además, los usuarios no tardaron en compartir sus opiniones e incluso algunos se identificaron con la situación. Ofrecer dinero por la realización de trabajos prácticos fue una práctica extendida de los jóvenes durante la cuarentena, donde no había presencialidad. En el caso de Miriam, quedó demostrado que en la era digital se debe pensar las cosas dos veces y asumir que en las redes sociales es posible encontrarse con la persona menos esperada.

