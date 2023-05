CAPITANICH, CON JUBILADOS: “VALORAMOS EL ESFUERZO REALIZADO A LO LARGO DE SUS VIDAS; HOY ES TIEMPO DE RETRIBUIRLES”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El gobernador y precandidato a la reelección por Lista 652 PJC – 17 de Octubre encabezó este viernes en Barranqueras un encuentro nuevo encuentro sectorial impulsado por el Frente Chaqueño; destacó todos los logros de su gestión y pidió un acompañamiento contundente en las urnas el próximo 18 de junio “para completar lo que falta por hacer”.

El gobernador Jorge Capitanich participó este viernes del Congreso de Jubilados Provinciales que el Frente Chaqueño llevó adelante en Barranqueras para presentar la plataforma de gestión 2023-2027 para ese sector de la sociedad.

“Valoramos el esfuerzo de cada jubilado y jubilada a lo largo de su vida; hoy es tiempo de retribuirles con gestión y compromiso”, aseguró el mandatario ante un auditorio colmado en el recientemente remodelado a nuevo sum de la Escuela Técnica 2 de la ciudad portuaria.

“Ustedes fueron docentes, fueron enfermeros y enfermeras, fueron policías, estatales, trabajadores de la salud, médicos que estuvieron durante tantos años al servicio del pueblo y hoy merecen que seamos nosotros quienes estemos para retribuirles por todo lo que hicieron”, señaló.

Al hacer referencia a los logros alcanzados en sus distintos mandatos al frente del Chaco, Coqui destacó el “claro diseño de políticas públicas” que desde el Estado permiten garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos previsionales.

“Con mucho orgullo podemos decir que somos una de las pocas provincias del país que cumple con el 82% móvil en los haberes jubilatorios; eso es mejor calidad de vida y una certeza desde el punto de vista de los ingresos”, enfatizó Capitanich, precandidato a un nuevo mandato por la Lista 652 PJC – 17 de Octubre del Frente Chaqueño.

También mencionó, en el marco de la política salarial, que el gobierno chaqueño no abona cifras no registradas o bonificaciones que no se ajustan a lo que marca la disposición de haberes, “y que todas las sumas que perciben los activos, dan el salto al sector pasivo”.

Paralelamente puso el foco en los avances vinculados a la receta electrónica que brinda el Insssep; al fortalecimiento en las prestaciones y servicios que efectúa la obra social; y a las actividades propiciadas desde el gobierno para el esparcimiento, el disfrute y la cultura por parte de las y los jubilados.

Por otra parte, remarcó la importancia de cancelar los haberes antes de fin de mes al igual que los distintos programas de reintegros para compras con Tarjeta Tuya del Nuevo Banco del Chaco tanto en supermercados (50% del total de la transacción) como en farmacias (30%).

“Siempre tenemos en nuestra mente qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados y nuestras jubiladas”, amplió Coqui, quien anunció que el próximo 13 de junio el gobierno abonará el medio aguinaldo para el sector pasivo provincial.

“Gracias por acompañarnos para seguir comprometiéndonos con cada una de las obras y completar lo que falta por hacer; por eso les pedimos que el 18 de junio nos apoyen contundentemente en las urnas”, agregó.

Acompañaron a Capitanich en el encuentro en Barranqueras la intendenta local y precandidata a un nuevo mandato Magda Ayala; Antonio Morante y Mabel Viña Simoncini, presidente y vice del Insssep, respectivamente; y el precandidato a intendente de Puerto Tirol, Hugo Sager.

Más obras, más gestión, mejor calidad de vida

El gobernador destacó distintos hitos de gestión al frente de la Provincia y enumeró los avances en materia de pavimento urbano, de hospitales, escuelas, conectividad, cultura, acueductos, deporte y movilidad salarial, entre otros.

“Sabemos muy bien que una nueva ruta, una calle más con pavimento, un espacio público que inauguramos hace que nuestros jubilados y jubiladas estén un poco más cerca de sus hijos, de sus nietos, de sus familias y sus amigos y eso nos llena el alma”, consideró.

“Cuando asumí la Gobernación cumplí de inmediato con la promesa de devolución de lo que les habían quitado, incluso con los intereses, con la Ley 4.044; y también pudimos superar una herencia compleja que nos dejaron en la obra social del Insssep, que tenía deudas en las prestaciones, cosa que hoy no sucede porque se cancela a los 30 días lo que mejora sustancialmente la calidad de las prestaciones”, indicó.

