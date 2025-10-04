CAOS EN SANTA FE: SUSPENDIERON LA CAMINATA DE MILEI POR DISTURBIOS ENTRE MANIFESTANTES

El presidente Javier Milei llegó este sábado a la ciudad de Santa Fe con el objetivo de impulsar la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La jornada se vio marcada por incidentes entre militantes libertarios y opositores, que derivaron en detenciones y en la suspensión de la caminata prevista por la peatonal San Martín.

En el lugar se registraron enfrentamientos, empujones y hasta huevazos entre militantes libertarios y opositores. La Policía Federal detuvo al menos a cuatro personas que intentaron acercarse a la comitiva de Milei.

El presidente arribó pasadas las 10 de la mañana para participar de un acto de apoyo a los candidatos a diputados de su fuerza política. La agenda incluía un recorrido por la principal peatonal de la ciudad, pero la presencia de dos movilizaciones enfrentadas –una a favor y otra en contra del mandatario– generó enfrentamientos que impidieron el desarrollo de la caminata.

Debido a la tensión, la comitiva presidencial debió modificar la ubicación del encuentro. Según reportó Uno Santa Fe, todos los manifestantes se trasladaron a la zona del puerto, donde Milei saludó desde el segundo piso de un hotel mientras la seguridad policial mantenía el perímetro controlado. Tras este incidente, el mandatario continuará su gira por Entre Ríos, donde se encontrará con el gobernador Rogelio Frigerio.

Durante su breve paso por la capital santafesina, Milei recorrió junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini y mantuvo contacto con militantes y seguidores, quienes resaltaron la necesidad de profundizar las transformaciones iniciadas en 2023.

El Presidente sostuvo que el país atraviesa un «punto de inflexión histórico» y afirmó que es necesario «consolidar las transformaciones económicas que ya están en marcha», advirtiendo que cualquier alternativa significaría «volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos».

Por su parte, Pellegrini destacó que «el desafío es avanzar con los cambios que ya inició el Presidente» y remarcó la importancia de que Santa Fe se sume al proyecto político de La Libertad Avanza. Junto a Milei y la diputada nacional y presidenta del partido en Santa Fe, Romina Diez, subrayaron que la elección del 26 de octubre será clave para consolidar lo que consideran «el cambio histórico en el país».