CAMPEONATO DE FÚTBOL Y FESTIVAL FOLCLÓRICO – CLUB AGRICULTORES COLONIA LALELAY
Con un marco multitudinario, celebramos junto a la comunidad del Club Agricultores de Colonia Lalelay una nueva edición del tradicional Campeonato de Fútbol y Festival Folclórico en el marco del Día del #Agricultor.
La Intendente Lic. Marcela Duarte, junto a sus pares Ariel Quitito Lovey (Quitilipi), Pio Oscar Sander (JJ Castelli) y Sergio Dolce (Las Garcitas) acompañaron a los productores, familias y vecinos en esta jornada, que pese a la lluvia , se quedaron a compartir y disfrutar en comunidad esta hermosa fiesta que es tradición y cultura.
Nuestro agradecimiento al Gobernador de la prov., Arq. Leandro Zdero, y al Pte. de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Massin, por hacer posible la actuación de #DavidGomez en el cierre de dicho evento.
Desde la gestión municipal reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en conjunto por el desarrollo integral de nuestra comunidad, apoyando eventos que impulsan la identidad, la tradición y la economía local