CAMPEONATO DE FÚTBOL Y FESTIVAL FOLCLÓRICO – CLUB AGRICULTORES COLONIA LALELAY

Con un marco multitudinario, celebramos junto a la comunidad del Club Agricultores de Colonia Lalelay una nueva edición del tradicional Campeonato de Fútbol y Festival Folclórico en el marco del Día del

La Intendente Lic. Marcela Duarte, junto a sus pares Ariel Quitito Lovey (Quitilipi), Pio Oscar Sander (JJ Castelli) y Sergio Dolce (Las Garcitas) acompañaron a los productores, familias y vecinos en esta jornada, que pese a la lluvia , se quedaron a compartir y disfrutar en comunidad esta hermosa fiesta que es tradición y cultura.