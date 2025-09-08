Lun. Sep 8th, 2025

8 DE SEPTIEMBRE – DÍA DEL AGRICULTOR

By Redaccion 3 horas ago

Hoy rendimos homenaje a los hombres y mujeres que trabajan la tierra , fortaleciendo con su labor el desarrollo económico y social del país .
El respeto y la valoración de los agricultores es un compromiso con nosotros mismos, con el bienestar social, y con la preservación de nuestros recursos más genuinos .
Feliz día a todos los agricultores!
Que nunca falte la fuerza para seguir sembrando sueños y cosechando esperanza

