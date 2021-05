CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PROVINCIAL: LUGARES Y PERSONAS ALCANZADAS PARA ESTE LUNES 17

La campaña de vacunación continuará mañana en la provincia del Chaco. Desde el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco se infirmó que este lunes 17 se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, en la sede de la UNNE (avenida Las Heras 727) de 8 a 16.

A su vez, se aplicará la primera dosis a personas con enfermedades de riesgo, cuyos turnos fueron reprogramados. A saber: Escuela de Salud Pública (de 8 a 16), Escuela de Policía (de 7 a 14), Centro de Convenciones Gala (de 8 a 16) y club Central Norte (de 8 a 16). Desde la cartera sanitaria se comunicó que los beneficiarios deberán asistir al vacunatorio más cercano a su domicilio.

Del mismo modo, aquellas personas de riesgo por exposición y con factores de riesgo con turnos reprogramados que no pudieron acercarse el sábado pasado, se vacunarán de 8 a 16. Estos son los lugares habilitados para mañana lunes: Club Sarmiento (periodistas y comunicadores), Parque de la Democracia (Veteranos de Guerra), Polideportivo Jaume Zapata (remiseros, taxistas y transportistas) y en el club Chaco For Ever (trabajadores de funerarias).

Este lunes 17 también recibirán la primera dosis el personal docente que figura en el Memorándum 29/21 en la sede del Ejército Argentino (avenida 9 de Julio 3330), de 7 a 13. Además, personas de riesgo (con turnos reprogramados) y segunda dosis de Sinopharm recibirán su vacuna en Fontana (Centro Cultural Tepeyac), Barranqueras (Centro Cultural La Flota) y Puerto Vilelas (Casa de las Culturas) de 8 a 16.

Finalmente, el Ministerio de Salud informó que este lunes también se desarrollará vacunación domiciliaria a las personas que lo solicitaron. Así, se aseguró que recibirán un llamado desde la cartera sanitaria para coordinar el horario.

