Cambios en la importación de productos de cuidado personal: la ANMAT simplifica trámites

De acuerdo con el texto, la nueva norma busca “promover la eficiencia en la gestión pública” y simplificar los pasos para que los establecimientos dedicados a la elaboración, envasado, acondicionamiento o importación de este tipo de productos obtengan la habilitación sanitaria nacional. La resolución se enmarca dentro de la Ley N°16.463, que regula la producción y comercialización de artículos vinculados a la medicina humana en todo el país.